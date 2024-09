BR24 Sport Ex-Augsburger Engels glänzt für Glasgow in der Königsklasse Stand: 19.09.2024 15:58 Uhr

Für eine zweistellige Millionensumme verließ Arne Engels den FC Augsburg auf den letzten Metern der Transferperiode. Bei seinem neuen Klub Celtic Glasgow glänzte er jetzt in seinem ersten Champions-League-Spiel.

Von Victor List

Auf den letzten Metern des Transfersommers verließ Mittelfeldtalent Arne Engels den FC Augsburg und wechselte zu Celtic Glasgow. Die Schwaben verloren eine wichtige Stütze im Mittelfeld und erhielten dafür als Entschädigung elf Millionen Ablöse. In Schottland knüpft Engels an seine Augsburger Leistungen nahtlos an und feierte jetzt ein Champions-League-Debüt nach Maß.

Ein Treffer, eine Vorlage und ein Kantersieg

Bis zu seinem ersten Treffer für "The Bhoys" dauerte es nur zwei Spiele. Gegen Heart of Midlothian FC traf er am vergangenen Wochenende vom Punkt zum 1:0 und auch bei seinem Champions-League-Debüt am Mittwoch überzeugte Arne Engels. Beim 5:1-Kantersieg gegen das zeitweise bemitleidenswerte Slovan Bratislava erzielte er wieder per Strafstoß das 3:0 (56.). Schon den Führungstreffer hatte er per Eckball auf den Kopf von Liam Scales serviert (17.). "Es war ein unglaublicher Abend", sagte der 21-Jährige nach der Partie und zeigte sich vor allem beeindruckt von der Kulisse im "Paradise", wie die Celtic-Fans ihr Stadion nennen. "So einen Lärm habe ich noch nie erlebt. Ich habe es wirklich genossen."

Trainer Rodgers scherzt: "Spielen im Finale gegen Bayern"

Dabei freute sich der Belgier vor allem darüber, wie gut das Zusammenspiel mit seinen neuen Teamkollegen schon funktionierte. "Es wird von Tag zu Tag besser. Wir gewöhnen uns im Training immer mehr aneinander." Engels bekleidet unter Trainer Brendan Rodgers die rechte Achterposition im 4-3-3-System. Dadurch kommen besonders seine offensiven Qualitäten zum Tragen, die er von Tag eins an unter Beweis stellen konnte. So hat sich Engels schon als Standardschütze Nummer eins etabliert und ist der Mann für die Elfmeter.

Durch den Kantersieg rangiert Celtic aufgrund des Torverhältnisses in der neuen Champions-League-Tabelle auf Rang zwei hinter dem FC Bayern und Trainer Rodgers scherzte: "Der Wettbewerb endet jetzt. Wir spielen im Finale gegen Bayern."

FCA- Geschäftsführer Ströll stolz

In Augsburg dürften sie das alles mit einem weinendem Auge, aber keineswegs überrascht zur Kenntnis nehmen. Schließlich erlebte das Mittelfeldtalent seit seinem Wechsel aus der Jugendmannschaft von Club Brügge im Januar 2023 zum FCA einen beispiellosen Aufstieg. Ex-Trainer Enrico Maaßen setzte sofort auf ihn, Engels zahlte das Vertrauen mit vier Torbeteiligungen in der Rückrunde zurück. Unter Jess Thorup kam Engels dann aber nicht mehr auf ganz so viel Spielzeit. Wenn er auf dem Platz stand, überzeugte er aber und war in der vergangenen Spielzeit an sieben Treffern beteiligt (3 Tore, 4 Vorlagen). Bleibt die Frage: Täte er dem FCA nun nicht auch gut?

Kurz vor Ladenschluss erfolgte im Sommer der Wechsel nach Schottland, der "für alle Beteiligten gut gepasst" habe, wie Augsburgs Geschäftsführer Michael Ströll am vergangenen Sonntag in "Blickpunkt Sport" erläuterte. Früher habe man die Spieler in die zweite oder in die dritte Liga abgegeben, "jetzt geben wir sie in die Champions League ab", sagte Ströll, der auch ein Stück weit stolz auf Transfers wie den von Arne Engels ist. "Das ist ein Zeichen für gute Arbeit."

Quelle: BR24Sport im Radio 19.09.2024 - 14:54 Uhr