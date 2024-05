BR24 Sport "Es ist verhext" - FC Bayerns Guerreiro vor Real-Spiel verletzt Stand: 04.05.2024 20:06 Uhr

Wieder sucht den FC Bayern München das Verletzungs-Pech heim. Raphaël Guerreiro gehe es "gar nicht gut", sagt Trainer Tuchel. Dabei steht am Mittwoch schon der Champions-League-Kracher gegen Real Madrid an.

Von BR24Sport

Die Bundesliga-Partie gegen den VfB Stuttgart am Samstag war gleich in doppelter Hinsicht bitter. Zum Einen verpatzten die Münchner die Generalprobe für das Rückspiel des Champions-League-Halbfinals gegen Real Madrid und unterlagen dem VfB mit 3:1 - "total unnötig", wie FCB-Trainer Thomas Tuchel nach dem Spiel beim Sender Sky resümierte.

Zum anderen - und für die Münchner wohl noch schmerzlicher - forderte die Partie einen weiteren Verletzten. Raphael Guerreiro reihte sich in die lange Liste der angeschlagenen Bayern-Spieler ein. Der 30-Jährige war früh mit einer Verletzung am linken Bein ausgewechselt worden. Und das ausgerechnet vor dem Real-Kracher am Mittwoch. Laut Trainer Tuchel muss der FC Bayern in Madrid "sehr wahrscheinlich" ohne Guerreiro auskommen.

Dier musste wegen Kopfverletzung ausgewechselt werden

"Dem geht es gar nicht gut, der läuft auf Krücken", berichtete Tuchel und äußerte mit Blick auf das über die Saison hinweg stetig große Bayern-Lazarett: "Es ist verhext." Der wahrscheinliche Ausfall des Portugiesen für die Partie nach dem 2:2 am vergangenen Dienstag im Hinspiel sei "bitter, bitter, bitter für uns", sagte Tuchel.

In Stuttgart musste zudem Eric Dier nach einem Kopfballduell mit Serhou Guirassy behandelt werden. Der Engländer blutete am Kopf musste getackert werden, spielte mit einem Verband aber erstmal weiter. Später musste er dann doch ausgewechselt werden. Dass Dier das Stadion in Stuttgart ohne erkennbare Probleme und mit einer Mütze auf dem Kopf verließ, lässt aber hoffen, dass der Brite ohne Probleme in Madrid spielen kann.

Trotz der leichten Entwarnung: Die Bayern reisen nach dem Spieltag ohne Erfolgserlebnis und mit zwei weiteren angeschlagenen Sportlern nach Madrid. Die ohnehin schon angespannte Personallage der Münchner hat sich vor dem Königsklassen-Kracher bei Real also weiter verschärft. Ein bitterer roter Faden, der sich durch die gesamte Saison zu ziehen scheint.

Eberl zuversichtlich für de Ligt

Gute Nachrichten gibt es hingegen bei Innenverteidiger Matthijs de Ligt: Sportvorstand Max Eberl rechnet damit, dass der Niederländer rechtzeitig fit wird und neben Dier im Zentrum auflaufen kann. Der 24-Jährige habe ebenso wie der angeschlagene Nationalspieler Jamal Musiala am Samstag in München individuell trainiert. Es sehe bei beiden Stammkräften "ganz gut aus", sagte Eberl. De Ligt werde am Sonntag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Quelle: Blickpunkt Sport 04.05.2024 - 17:15 Uhr