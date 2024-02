3. Liga Eigentor leitet Niederlage ein: RW Essen schockt Jahn Regensburg Stand: 10.02.2024 15:59 Uhr

Am 25. Spieltag der 3. Liga musste Jahn Regensburg eine empfindliche Niederlage im Kampf um die Aufstiegsplätze hinnehmen. Der Tabellenführer verlor zuhause mit 1:3 gegen RW Essen und hat nur noch drei Punkte Vorsprung auf Verfolger Dresden.

Von BR24Sport

Jahn Regensburg hat in einer umkämpften Partie nach acht Heimspielen ohne Niederlage wieder eine Pleite kassiert: Das Team von Joe Enochs musste sich dem Tabellensechsten RW Essen mit 1:3 geschlagen geben. Die Oberpfälzer bleiben mit 52 Punkten trotz der Niederlage Tabellenführer der 3. Liga - mit drei Punkten Vorsprung auf den Zweiten Dynamo Dresden. Den Aufstiegsrelegationsplatz belegt mit 44 Zählern der SSV Ulm.

Eigentor bringt Jahn kurz aus der Fassung

Die Partie startete mit hohem Tempo, viel Spielfreude und einigen Chancen für Regensburg. Nach knapp einer Viertelstunde kamen aber die Gäste besser ins Spiel und immer öfter in die Regensburger Hälfte. In der 16. Minute ging Essen dank der Hilfe des Jahn in Führung. Elias Huth versuchte nach einem Freistoß zu klären, doch er schoss den Ball unglücklich in das eigene Tor.

Das Eigentor brachte das Team von Joe Enochs etwas außer dem Konzept – die Lockerheit und Spielfreude aus dem Beginn der Partie war vorerst verflogen. Essen spielte nach der frühen Führung selbstbewusst auf und hatten durchaus auch Möglichkeiten auf 2:0 zu erhöhen. Doch zu Ende der zweiten Halbzeit wurden die Regensburger wieder stärker und drängten auf den Ausgleichtreffer, doch gute Chancen wurden nicht genutzt.

Regensburg drängt auf den Ausgleich, Essen erhöht Führung

Nach Wiederanpfiff legten die Hausherren mit hohem Tempo los und kontrollierten das Spiel – der mittlerweile verdiente Ausgleich lag in der Luft. Doch dann schockte Essen Regensburg erneut: In der 59. Minute erhöhte Cedric Harenbrock auf 2:0. Wieder wehrten sich die Regensburger und rannten gegen den Rückstand an. Dadurch entstanden Räume für die Gäste, die sie eiskalt ausnutzten: Marvin Obuz traf zum 3:0 (67.).

Trotz des großen Rückstands gaben die Oberpfälzer nicht auf – sie wollten das Ergebnis so nicht hinnehmen. Sechs Minuten vor Ende der regulären Spielzeit gelang Noah Ganaus der Ehrentreffer für die Gastgeber.

Quelle: BR24 im BR Fernsehen 10.02.2024 - 14:00 Uhr