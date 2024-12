BR24 Sport Dramatik im DFB-Pokal: Augsburg rettet sich ins Viertelfinale Stand: 04.12.2024 23:35 Uhr

Mit viel Mühe rettete sich der FC Augsburg ins Viertelfinale des DFB-Pokal. Das Duell mit dem Zweitligisten Karlsruher SC konnten die Schwaben erst im Elfmeterschießen für sich entscheiden.

Von BR24Sport

Am Mittwochabend zeigte sich einmal mehr: Der DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze. Der aktuell eigentlich formstarke FC Augsburg hatte alle Mühe, sich gegen den Zweitligisten Karlsruher SC durchzusetzen. Erst im Elfmeterschießen gelang den Schwaben der Einzug ins Viertelfinale. Nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit, gingen die beiden Mannschaften in die Verlängerung, in der erst Marvin Wanitzek in der 111. Minute traf, Vargas dann aber für die Last-Minute-Überraschung sorgte. Zuvor traf Fabian Schleusener für den KSC (54.) und Samuel Essende (40.) für Augsburg.

Finn Dahmen hält Elfmeter, FCA geht in Führung

Augsburgs Trainer Jess Thorup nahm am Mittwochabend im Vergleich zum 1:0 gegen Bochum drei Veränderungen vor: Im Tor stand Finn Dahmen anstatt Nedilijko Labrovic. Keven Schlotterbeck und Samuel Essende standen für Maximilian Bauer und Elvis Rexhbecaj in der Startelf.

Wie erwartet entpuppte sich der KSC als würdiger Gegner. Im ausverkauften Karlsruher Stadion startete der Zweitligist mit viel Druck in die Partie. Mit einer gefährlichen Situation gleich zu Beginn des Spiels setzten die Gastgeber ein dickes Ausrufezeichen: Keven Schlotterbeck verlor an der Strafraumgrenze den Ball - die Fuggerstädter hatten Glück, dass Schiedsrichter Tobias Stieler ein Offensivfoul pfiff.

In Minute 23 ein weiterer Schreckmoment für den FCA: Der Unparteiische gab einen Foul-Elfmeter für Karlsruhe. Marvin Wanitzek schoss, Finn Dahmen hielt sauber und grinste breit.

Der Elfmeter schien der Weckruf der Augsburger zu sein - denn nur drei Minuten später zappelte der Ball im KSC-Tor. Torschütze Essende bekam die Kugel von Henri Koudossou und musste nur mehr draufschießen (1:0).

Dass der KSC ein Gegner auf Augenhöhe war, bewies Schleusener zu Beginn des zweiten Durchgangs: Eine Flanke von Zivzivadze landete bei dem Stürmer, der schoss zum Ausgleich (1:1) und brachte die Karlsruher Fans im Stadion zum Jubeln. Der FCA hatte fortan sichtbar Probleme, sich Chancen zu erarbeiten. Die Schwaben mühten sich bei Zweikämpfen im Mittelfeld ab und kamen nicht so recht nach vorn. Der KSC hingegen drehte nochmal richtig auf und drohte in der vierten Minute der Nachspielzeit das Spiel für sich zu entscheiden. Doch der wuchtige Schuss von Marcel Beifus ging über das Tor. In der Verlängerung dann traten beide Mannschaften furios auf, Wanitzek netzte dann in der 111. Minute ein. Die Augsburger Fans ließen schon ihre Köpfe hängen, da sorgte Ruben Vargas für die Last-Minute-Überraschung und rettete die Augsburger zum Elfmeterschießen (120+3).

Quelle: BR24Sport 05.12.2024 - 18:30 Uhr