Angewiesen auf Augsburg So kann der FC Bayern am Samstag Meister werden Stand: 25.04.2025 08:56 Uhr

Nach einem Jahr Unterbrechung könnte der FC Bayern München schon am kommenden Bundesliga-Spieltag die Meisterschaft zurück nach München holen. Was ist dafür nötig?

Von Raphael Weiss

Daran, dass der FC Bayern am Ende der Bundesligasaison zum 33. Mal die Meisterschale in die Höhe stemmen, es rot-weiße Konfetti und Weißbierduschen regnen wird, gibt es kaum noch Zweifel. Acht Punkte beträgt der Vorsprung der Münchner auf den amtierenden Meister Bayer Leverkusen, der zudem ein deutlich schlechteres Torverhältnis hat. Der FC Bayern führt die Tabelle mit 72 Punkten und einem Torverhältnis von +58 an, Leverkusen liegt mit 64 Punkten und einer Tordifferenz von +29 dahinter.

FC Bayern braucht Schützenhilfe vom FC Augsburg

Der FC Bayern dürfte in den verbleibenden vier Spielen maximal vier Punkte holen und ansonsten ziemlich herbe Niederlagen kassieren, damit Leverkusen - bei voller Punktausbeute - den Titel doch noch verteidigen kann. Realistisch scheint dieses Szenario derzeit nicht.

Die Münchner können hingegen schon am kommenden Samstag nach dem Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 (ab 15.30 Uhr live in der Radioreportage bei BR24Sport) die Meisterschaft für sich entscheiden. Aus eigener Kraft gelingt dies allerdings nicht - sie brauchen Schützenhilfe vom FC Augsburg, der zeitgleich beim Tabellenzweiten Bayer Leverkusen gastiert (ab 15.30 Uhr live in der Radioreportage bei BR24Sport).

Der FC Bayern wird am Samstag Deutscher Meister, wenn:

oder

Ein Unentschieden bei einer Leverkusener Niederlage würde nicht reichen. Denn ein Abstand von neun Punkten wäre rechnerisch in drei Spielen noch aufzuholen - auch wenn es aufgrund des Torverhältnisses (29 Tore Unterschied) kaum noch machbar wäre.

Der FC Bayern wird aus eigener Kraft Deutscher Meister, wenn:

oder

Das Restprogramm des FC Bayern und Bayer Leverkusen

FC Bayern: FSV Mainz 05 (H), RB Leipzig (A), Borussia Mönchengladbach (H), TSG 1899 Hoffenheim (A)

Bayer Leverkusen: FC Augsburg (H), SC Freiburg (A), Borussia Dortmund (H), FSV Mainz 05 (A)

Im Video: Jess Thorup über eine mögliche Schützenhilfe im Meisterkampf

