BR24 Sport Auf Riberys Spuren? AC Florenz lockt wohl Thomas Müller Stand: 22.04.2025 15:50 Uhr

Thomas Müller hat seinen Abschied vom FC Bayern München bestätigt. Nun suchen zahlreiche Vereine, darunter AC Florenz, nach einem Deal mit der Fußball-Legende. Ob Müller seine Karriere fortsetzt und wohin es ihn verschlägt, bleibt spannend.

Von Raphael Weiss

Knapp drei Wochen ist es her, dass Thomas Müller seinen Abschied vom FC Bayern München offiziell bestätigt hat. Seither hatte der 35-Jährige allen Grund, aber beileibe nicht alle Zeit, sich Gedanken über seine unmittelbare Zukunft zu machen. Schließlich ging es gegen Inter Mailand um den Einzug in das Halbfinale der Champions League und in der Bundesliga war der Meisterschaftskampf alles andere als entschieden. Seit diesem Wochenende ist das nicht mehr so. Die Champions-League-Träume sind geplatzt, die Meisterschaft Nummer 13 ist Müller nach Leverkusens Patzer kaum mehr zu nehmen.

Zwei letzte Titel mit dem FC Bayern - und dann?

Der Kopf ist also frei für Zukunftsplanungen. Mit dem FC Bayern wird das Urgestein noch einmal in die USA reisen, um bei der Klubweltmeisterschaft nach dem einen Titel zu greifen, den er in seiner langen Karriere noch nie gewonnen hat - was allerdings daran liegt, dass der Wettbewerb neu eingeführt wurde.

Deutlich länger gibt es die Meisterschaften in Italien, England und der Türkei. Und auch in den USA wird seit geraumer Zeit mal mehr und mal weniger professionell Fußball gespielt. Auch in diesen Ländern hat Müller noch keine Titel gewonnen - was wiederum daran liegt, dass der "Raumdeuter" noch nie zu diesen Wettbewerben angetreten ist. Zumindest bislang.

AC Florenz zeigt Interesse

Aktuell bringen sich zahlreiche Vereine in Stellung, um sich die Dienste des 35-jährigen Titelsammlers zu sichern. José Mourinho und Fenerbahce Istanbul, Vereine aus Saudi-Arabien, Klubs aus den USA sollen Interesse haben. Gremio Porto Alegre will den Spieler, der einst das erste Tor beim 7:1 von Deutschland gegen Brasilien bei der WM 2014 erzielt hatte, in die brasilianische Serie A lotsen wollen. Das konkreteste Angebot scheint allerdings aus der italienischen Serie A vorzuliegen: Der AC Florenz soll bei Müllers Berater vorgesprochen haben.

Das berichten die "Sport Bild" und der italienische Transfer-Experte Gianluca Di Marzio. "Was Thomas Müller betrifft, so kann ich bestätigen, dass die Fiorentina seinen Berater angerufen hat, um sich zu informieren. Es gibt keinen Deal, aber sie haben sich erkundigt, ob Müller nach Italien wechseln möchte", erzählte der Italiener Di Marzio dem Internetportal wettfreunde.de.

Müller wäre nicht die erste FC-Bayern-Legende, die von München den Weg in die Toskana findet. Die Resultate waren dabei gemischt. Stefan Effenberg wechselte nach seiner ersten Station in München nach Florenz, wurde dort aber nicht so richtig glücklich. Luca Toni kehrte - nach vielen Zwischenstationen - kurz vor seinem Karriereende wieder zu seinem ehemaligen Arbeitgeber zurück. Für Mario Gomez verausgabte sich die Fiorentina finanziell komplett, doch der Transfer blieb für beide Seiten ein Missverständnis.

Am besten lief es für Franck Ribéry. Dem Franzosen wurde - ähnlich wie Müller - nicht mehr zugetraut, dem FC Bayern sportlich weiterhelfen zu können, also verließ er unter Tränen die Isarmetropole in Richtung Florenz. Dort schlug Ribéry umgehend ein, dribbelte sich durch die italienische Liga und lief sogar mehrmals als Kapitän auf.

Müller lässt Zukunftspläne offen

Ob Müller sich schon bei seinen ehemaligen Mitspielern Ribéry & Co. nach dem AC Florenz erkundigt hat, ist bislang nicht bekannt. Ebenso wenig weiß man derzeit darüber, zu welchem Verein Müller tendiert und ob er seine Karriere überhaupt fortsetzen will. Müllers Berater, berichtet zumindest Di Marzio, hat sich beim AC Florenz bislang noch nicht zurückgemeldet.

Mit Titelchancen kann die Fiorentina Müller allerdings kaum locken. Der AC Florenz steht auf Rang acht der Serie A und hat nur übersichtliche Chancen, das europäische Geschäft zu erreichen. Laut Di Marzio versuche der italienische Verein daher eine Unterschrift damit schmackhaft zu machen, "dass er frei aufspielen und eine Stadt genießen kann, die ihn lieben wird." Ob das dem Titel- und Liebesverwöhnten Müller reichen wird?

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport 22.04.2025 - 17:54 Uhr