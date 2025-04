BR24 Sport Unterhaching will "nichts abschenken" und kleinen Titel holen Stand: 24.04.2025 21:20 Uhr

Sportdirektor und Unterhaching-Profi Markus Schwabl rechnet nach dem Abstieg nicht mit einer schnellen Rückkehr in die 3. Liga. In den letzten Duellen will man jetzt "nichts abschenken" und sich noch einen, wenn auch kleinen Titel holen.

Von Margot Lamparter

Der Hachinger Abstieg ist zwar besiegelt, die hängenden Köpfe sind aber schon wieder mit Blick nach vorne aufgerichtet. Denn das Abschiedsprogramm des zukünftigen Regionalligisten hat es u. a. mit den Duellen gegen die Top-Drei der Drittliga-Tabelle – Dresden, Bielefeld und schon am Samstag mit dem Drittplatzierten Energie Cottbus – in sich.

Klar ist, wir wollen "nichts abschenken", sagt Haching-Profi und Sportdirektor Markus Schwabl. Zudem gilt es in der Saison noch ein Ziel – den Totopokal gewinnen – zu erreichen. "Es ist ja doch auch noch ein Titel." Dafür wollen die Oberbayern die ausstehenden Spiele maximal nutzen. "Wir haben ja nichts zu verlieren", unterstreicht Cheftrainer Vitali Matvienko. "Wir wollen eine gute Form jetzt aufbauen für das Pokalspiel." Bis dahin gilt es "in jedem Spiel das Maximale rauszuholen, einfach für uns, für jeden Spieler, für die ganze Mannschaft."

Toto-Pokal soll Geld in die Kassen spülen

Das Finale um den Toto-Pokal gegen den FV Illertissen findet am 24. Mai im Rahmen des bundesweiten Finaltags der Amateure statt. Dabei geht es nicht nur um den Pokal, sondern auch um einen lukrativen Startplatz in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokal-Wettbewerbs 2025/26 – inklusive der garantierten Prämien in Höhe von rund 210.000 Euro aus Vermarktungserlösen.

Keine schnelle Rückkehr in die 3. Liga

Wichtiges Kapital, das der Münchner Vorstadtklub für den Neuaufbau braucht. Denn bei jedem Umbruch ist "der finanzielle Rahmen natürlich für uns alles entscheidend." Dann stellt sich die Frage: "Was kannst du dir noch leisten? Und was möchtest du dir dann auch leisten?" Durch den Abstieg sei die Chance für junge Spieler größer geworden. Sportdirektor Markus Schwabl ist überzeugt, "dass da viele gute junge Spieler aus U17, U19 und U21 dabei sind, die großes Potenzial haben. Und dann wird man sehen, wie viele erfahrene Spieler noch da sind".

Der Weg zurück soll mit Bedacht angegangen werden. An eine schnelle Rückkehr in die 3. Liga denkt niemand, auch nicht der Sportdirektor: "Was ich schon mal sagen kann, ist, dass es höchstwahrscheinlich kein voller Angriff wird im nächsten Jahr", so Schwabl. Man werde sich so solide wie möglich aufstellen. Als Mannschaft zusammenwachsen "und dann zu gegebener Zeit einen Angriff starten".

Quelle: BR24Sport 24.04.2025 - 18:30 Uhr