Deutsche Meisterschaften Slalom-Ass Straßer feiert sechsten Titel - Dürr fädelt im Nebel ein

Die Skirennläufer haben am Samstag ihre deutschen Slalom-Meister gesucht. Bei den Männern setzte sich wie erwartet Linus Straßer durch, bei den Frauen gab es eine dicke Überraschung.

Deutschlands Ski-Asse schwingen an diesem Wochenende ein aller letztes Mal ab - bei den Deutschen Meisterschaften im Slalom und Riesenslalom in der Axamer Lizum. Dabei treten auch die Weltcup-Stars rund um Lena Dürr und Linus Straßer an.

Straßer feiert sechsten Titel - Dürr fädelt im Nebel ein

Die ersten Entscheidungen in der Axamer Lizum bei Innsbruck fielen am Samstag im Slalom: Bei den Männern erfüllte Linus Straßer die Erwartungen und sicherte sich den deutschen Meistertitel im Slalom - sein sechster Meistertitel insgesamt bisher. Bereits im ersten Durchgang hatte er nach einer souveränen Vorstellung geführt. Im zweiten Lauf brachte der Zweite im Slalom-Gesamtweltcup nach einem Schreckmoment am Start, als er mit den Skiern hängenblieb und beinahe stürzte, den Sieg mit einer Angriffsfahrt nach Hause.

Anders lief es bei den Frauen: Lena Dürr ging hier als große Favoritin ins Rennen. Die Zweite des Slalom-Weltcups erfüllte die Erwartungen aber nur im ersten Durchgang, als sie in Führung ging. Im zweiten Lauf fädelte die 32-Jährige vom SV Germering bei nun starkem Schneefall und dichtem Nebel ein. Den Titel holte sich völlig überraschend Charlotte Grandinger von den Munich Youngstrs. Auch Emma Aicher schied im zweiten Durchgang aus.

