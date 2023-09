BR24 Sport Der FC Augsburg geht ohne Sieg in die Länderspielpause Stand: 02.09.2023 17:26 Uhr

Der FC Augsburg ist noch nicht richtig in der neuen Bundesliga-Saison angekommen. Am 3. Spieltag mussten sich die Schwaben zu Hause gegen den VfL Bochum mit einem 2:2 begnügen. Drei Spiele, nur zwei Punkte - die bisherige Saisonbilanz ist flau.

Von Bernd R. Eberwein

Der FC Augsburg und der VfL Bochum trennten sich am 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga 2:2. Beide Teams stecken vor der Länderspiel-Pause mit jeweils nur zwei Punkten aus drei Partien im tristen Tabellen-Mittelfeld.

Rund eine Viertelstunde dauerte es, bis beide Teams die Abtastphase beendet hatten. Dann sahen die 30.660 Zuschauer in Augsburg ein munteres Spielchen. FCA-Neuzugang Phillip Tietz "weckte" die Arena mit einem satten 20-Meter-Volley an die Latte (17. Spielminute).

Bochum nur wenig später mit einer Doppelchance: Erst scheiterte Bero aus kurzer Distanz an FCA-Torwart Finn Dahmen, im Nachsetzen drosch Hofmann den Ball über das Tor.

Augsburger Führung durch Dion Beljo

Dann war wieder Augsburg dran und ging mit der zweiten Chance des Spiels in Führung: Dion Beljo traf nach Doppelpass mit Demirovic, die verdiente Führung für die insgesamt agileren Schwaben - die den Vorsprung allerdings nicht in die Pause retten konnten.

Für Beljo ist es im dritten Saisonspiel der zweite Treffer. Bereits in der vergangenen Woche war er beim 1:3 beim FC Bayern München Augsburger Torschütze.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte setzte Wittek einen Ball aus über 20 Metern an den Pfosten, die FCA-Defensive konnte nicht klären und Takuma Asano kam an den Ball. Der Japaner setzte einen trockenen Spann-Rechtschuss aus zehn Metern unter die Latte zum 1:1-Ausgleich (45.).

Zwei Tore in drei Minuten

Auch nach dem Seitenwechsel gönnten sich beide Teams zunächst 15 eher passive Minuten. Dann ging's wieder Schlag auf Schlag. Zunächst sorgte Ermedin Demirovic für die erneute FC-Augsburg-Führung.

Dorsch schickte Beljo aus der Mitte nach links in die Spitze, dessen Abschluss landete am rechten Pfosten, Demirovic stocherte den Abstauber über die Linie (62.). Die FCA-Freude dauerte aber gerade mal zwei Minuten, erneut war es Asano, der der Augsburger Feierstimmung ruinierte: Einen Chipball an den Fünfmeterraum verwertete er artistisch zum 2:2 (64.)

Beide Teams rüsteten sich für die Schlussphase, beide Trainer wechselten mehrmals. FCA-Coach Enricoa Maaßen schickte Cardona, Breithaupt und Gumny für Vargas, Rexhbeçaj und Engels aufs Feld. Doch die Schlussoffensive der Fuggerstädter blieb aus.

Quelle: Heute im Stadion 02.09.2023 - 15:05 Uhr