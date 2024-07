BR24 Sport Dämpfer für FC Bayern: Nur Remis und schwere Ito-Verletzung Stand: 28.07.2024 19:11 Uhr

Der FC Bayern hat in einem Testspiel beim 1. FC Düren an einer Blamage gekratzt. Gegen den Regionalligisten kamen die Münchner nur zu einem 1:1. Zudem verletzte sich Neuzugang Hiroki Ito schwer: Der Japaner brach sich wahrscheinlich den Mittelfuß.

Von Bernd R. Eberwein

"Düren spüren" - so wirbt Regionalligist 1. FC Düren im Netz für sich. Dass das keine Floskel ist, bekam der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern zu "spüren" - die Münchner kamen in ihrem ersten ernstzunehmenden Testspiel in der Saisonvorbereitung - obwohl Trainer Vincent Kompany bis auf die EM-Urlauber sein bestes Team aufbieten konnte - nur zu einem 1:1.

Neuzugang Ito verletzt - lange Pause wahrscheinlich

Noch bitterer für die Bayern: Neuzugang Hiroki Ito verletzte sich schon nach 20 Minuten und musste verletzt ausgewechselt werden. Sportvorstand Max Eberl sprach in einer ersten Einschätzung von einem Mittelfußbruch. "Leider hat uns das Verletzungspech erwischt. Jetzt ist wahrscheinlich der Mittelfuß gebrochen", sagte er. Seine Prognose: "Er fällt dementsprechend einige Zeit aus."

Bis auf EM-Fahrer in Bestbesetzung

Dabei hätte es ein entspannter, sonniger Nachmittag für den FC Bayern werden sollen. Ulreich, Minjae Kim, Goretzka, Dier, Bryan Zaragoza, Ito, Guerreiro, Boey, Ličina, Tel, Stanišić. Die Startelf der Münchner wird man so zwar nie in der Fußball-Bundesliga sehen.

Auf dem Papier dennoch eine Mannschaft, die problemlos im vorderen Tabellendrittel landen sollte. Die zudem unterstrich, das Neu-Trainer Vincent Kompany auch Talenten Vertrauen schenkt.

Stanisic und Ulreich "schenken" Düren die Führung

Doch der Regionalligist, der bereits in die neue Saison 2024/25 gestartet ist, ließ keinen Klassenunterschied erkennen. Der FC Bayern zwar durchaus mit mehr Spielanteilen, aber keineswegs mit mehr oder besseren Torchancen.

Düren verteidigte zwar phasenweise mit einer "Neunerkette" in der Defensive. Dann aber wieder mit hohem Pressing und dem Versuch, schnell umzuschalten. Und in der 40. Spielminute glückte dies: Ein missglückter Stanisic-Rückpass versprang Torwart Ulreich, Dürens Rafael Garcia schnappte sich den Ball und traf zur Führung für den Außenseiter.

Kompanys Wechsel bringen neuen Schwung

FC-Bayern-Trainer Vincent Kompany verzichtet zunächst auf Wechsel zur Halbzeit. Als sein Team weiter torungefährlich blieb, begann in der 66. Minute die große Rotation. Unter anderem kamen Gnabry und Pavlovic aufs Feld, dazu der gehypte Australien-Neuzugang Nestroy Irankunda.

Super-Talent Irankunda trifft nach drei Minuten

Und der 18-Jährige, zunächst eigentlich fürs FCB-Regionalliga-Team vorgesehen, zeigte, warum er eine durchaus ernstzunehmende Option für die Bundesliga-Mannschaft ist. Nur drei Minuten auf dem Feld besorgte er per Abstauber nach einem abgeblockten Bayern-Schuss den Ausgleich.

In der Schlussphase drängte der FC Bayern noch auf den Siegtreffer, auffällig aber: Die Münchner versuchten sich vor allem mit Fernschüssen. Spielerisch blieb die Offensivabteilung vieles schuldig, es blieb beim 1:1. Dabei hatte Sportvorstand Max Eberl vor dem Spiel noch hoffnungsvoll gesagt: "Es herrscht eine sehr positive Grundstimmung und tolle Energie in der Mannschaft."

Eberls Kritik an Führungsspielern

Nach der Partie klang Eberl deutlich ernüchtert: "Obwohl noch viele Spieler fehlen, erwartet man, dass solch ein Spiel anders angenommen wird, die Bereitschaft anders da ist ... Spieler wollen sich, wenn die Nationalspieler nicht da sind, eigentlich in den Fokus spielen - das ist heute nicht passiert!"

Dass Eberl nicht die ganze Mannschaft, sondern vor allem die Routiniers meinte, machte er in einem entscheidenden Nachsatz klar: "Die Jungen machen es gut. Man erwartet von den Führungsspielern mehr ... Ich will nicht sagen, dass es nur an den Führungsspielern lag. Aber natürlich sind die die Größen in so einem Spiel."

Südkorea-Reise startet am Mittwoch

Am Montag sollen EM-Spieler wie Torwart Manuel Neuer und Jamal Musiala, aber auch Neuzugang Joao Palhinha zur Mannschaft stoßen. Am Mittwoch beginnt dann die Sommertour der Münchner, diesmal nach Südkorea. Dort steht unter anderem ein Testspiel gegen Tottenham Hotspur, den Ex-Klub von FC-Bayern-Stürmer Harry Kane, auf dem Programm. Der verletzte Hiroki Ito wird auf jeden Fall in Deutschland bleiben.

FC Bayern löst Versprechen ein

Das Testspiel beim 1. FC Düren hat seine Ursprünge im Corona-Jahr 2020. Der Regionalligist und der FC Bayern trafen im DFB-Pokal aufeinander, Düren verlor 0:3. Da Zuschauer damals nicht zugelassen waren, verzichtete der Klub auf sein Heimrecht, das Pokalspiel fand in München statt. Im Gegenzug sagte der FC Bayern ein Testspiel beim erst 2018 gegründeten Regionalligisten zu.

