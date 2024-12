BR24 Sport Comeback von Harry Kane beim FC Bayern rückt näher Stand: 10.12.2024 17:01 Uhr

Harry Kane steht kurz vor seinem Comeback: Der Stürmerstar des FC Bayern trainierte erstmals wieder mit Ball. Wann der englische Nationalspieler in den Ligaalltag zurückkehrt, ist allerdings noch offen.

Von BR24Sport

In Gelsenkirchen gegen Schachtar Donezk (21 Uhr, live in der Radioreportage) muss der FC Bayern noch ohne Harry Kane auskommen. Trotzdem gab es gute Nachrichten von der Säbener Straße. Der Stürmerstar hat einen weiteren Schritt zu seinem Comeback unternommen. Kane absolvierte am Dienstag dick eingepackt ein Training mit Ball im nasskalten München, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister über die sozialen Medien mitteilten.

14 Saisontoren in zwölf Spielen

Kane hatte sich am 30. November im Spiel bei Borussia Dortmund (1:1) einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen und war in der 33. Minute ausgewechselt worden. Seitdem hat er bereits die Begegnungen im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen (0:1) und in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim (4:2) verpasst. Kanes Ausfall schmerzt die Bayern. Mit 14 Saisontoren in zwölf Spielen ist er trotz seines Ausfalls noch der erfolgreichste Stürmer der gesamten Liga. Wann der Engländer wieder zum Einsatz kommt, ist unklar. Nach der Partie gegen Donezk spielt der FC Bayern beim 1. FSV Mainz 05 und zum Jahresabschluss zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig.

Video: Thomas Helmer: "Keiner kann Kane ersetzen"

Quelle: BR24 10.12.2024 - 21:00 Uhr