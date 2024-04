BR24 Sport Calmund exklusiv: "Wenn Bayer Meister ist, geht die Post ab" Stand: 13.04.2024 17:05 Uhr

Für Reiner Calmund würde sich mit der Meisterschaft von Bayer Leverkusen ein Traum erfüllen. Der Mann, der die Werkself als Manager jahrzehntelang prägte, sagte in der Kultsendung "Heute im Stadion": "Dann nehme ich die Schale und streichle sie."

Von Wolfram Porr, Philipp Eger

Bayer Leverkusen ist der designierte neue deutsche Fußballmeister. Jahrzehntelang versuchte Reiner Calmund als Manager, den Coup zu schaffen und die Schale ans Bayer-Kreuz zu holen - doch vergeblich. Am Sonntag könnte es nun endlich so weit sein. Calmund wird am Sonntag gegen Werder Bremen im Stadion sein und kündigte exklusiv in der Sendung "Heute im Stadion" auf Bayern1 an: "Dann nehme ich die Schale, sag: 'Mensch, Gott sei Dank bist du noch in Leverkusen vorbeigekommen' und streichle sie."

Calmund bereit zu feiern - aber erst, wenn wir es rechnerisch sind"

Für den 75-Jährigen ginge mit dem ersten Meistertitel in der Klubgeschichte von Bayer ein Traum in Erfüllung. Auch deshalb wird er am Sonntag mit seinem jüngsten Enkel in der BayArena auf der Tribüne sitzen. "Er ist mein Talisman", sagt Calmund.

Zu früh freuen möchte sich "Calli" aber nicht: "Ich wäre natürlich sehr erleichtert. Sie wissen ja, wir sind 'Vizekusen'. Ich tue mich aber schwer, jetzt darüber zu sprechen." Wenn Bayer Meister werde, "dann bin ich sofort bereit zu feiern, dann geht die Post ab. Dann bin ich endlich erleichtert und sehr sehr glücklich. Aber erst dann, wenn wir es rechnerisch sind."

"Xabi Alonso ist der Fußball-König der Bundesliga"

Wenn es um die Gründe für den Höhenflug seines Herzensklubs geht, setzt Calmund zu einer Lobeshymne auf Trainer Xabi Alonso an: "Er ist für Bayer Leverkusen der Fußballkönig und der Fußballkönig der Bundesliga", sagt er. Schon als Spieler sei Alonso als zentraler Mittelfeldspieler der "Denker und Lenker und der verlängerte Arm der Trainer" gewesen. Alonso sei mit Spanien zweimal Europameister und Weltmeister geworden, habe mit dem FC Liverpool und Real Madrid die Champions League gewonnen und sei auch beim FC Bayern sehr beliebt gewesen - "mehr geht nicht!"

Calmund schätzt an Alonso aber nicht nur dessen Arbeit als Trainer, sondern auch seine soziale Kompetenz. "Was entscheidend ist: Er nimmt auch die zweite Garde mit und macht sie so unheimlich stark. Er schätzt sein Team hoch ein - die Co-Trainer, die Videoanalysten, die Mediziner, den ganzen Staff."

Calmund: Alonso kann "immer noch nach Bayern"

Dass Alonso seinen Vertrag bei Bayer erfüllen will und Angebote aus Liverpool und München ausgeschlagen hat, ist ebenfalls ganz nach dem Geschmack des Schnellredners mit dem rheinischen Charme, der den Bayern dafür in der Champions League die Daumen drückt: "Er kann in Leverkusen noch was bewegen. Er ist ja noch ein ganz junger Mann, der kann immer nochmal nach Bayern, Madrid oder Liverpool gehen. Leverkusen muss ja nicht seine Endstation sein. Aber dass er in der jetzigen Phase bleibt, das habe ich ihm hoch angerechnet."

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Heute im Stadion 13.04.2024 - 15:05 Uhr