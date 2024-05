50 Jahre Europapokalsieg Als der FC Bayern Europas Krone errang Stand: 15.05.2024 10:01 Uhr

Am 17. Mai 1974 gewinnt der FC Bayern München erstmals den Europapokal der Landesmeister. Möglich macht das zwei Tage zuvor ein Tor eines Verteidigers, von dem man den Treffer im Star-Ensemble um Beckenbauer, Müller und Maier nicht erwartete.

Von Christoph Nahr

Nicht Edel-Libero Franz Beckenbauer, nicht Stürmer Uli Hoeneß und auch nicht der "Bomber der Nation" Gerd Müller: Am 15. Mai 1974 hat stattdessen der Vorstopper Hans-Georg "Katsche" Schwarzenbeck bei Bayern München Geschichte geschrieben - und sich mit seinem Tor gegen Atlético Madrid unsterblich gemacht. Er, der sonst nie groß als Erscheinung trat, "des Kaisers Putzer" gerufen wurde, weil er Franz Beckenbauer den Rücken frei hielt, war nun der umjubelte Held.

"Katsche" Schwarzenbeck macht die Tür noch einmal auf

Im Finale des Europapokals der Landesmeister 1973/74 war der spanische Meister in der 114. Spielminute durch Luis Aragonés 1:0 in Führung gegangen. Ein Schock für den FC Bayern, denn nur ein Tor der Münchner konnte die drohende Niederlage noch abwenden: "In dem Moment hat man nichts mehr zu verlieren gehabt", erklärt Schwarzenbeck die Schlussphase im Rückblick im Exklusiv-Gespräch mit BR24Sport. "Alle bis auf den Maier Sepp waren in der anderen Hälfte."

Und dann hat plötzlich für Schwarzenbeck "alles gepasst", als er in der 120. Spielminute aus großer Distanz einfach abzog und der erlösenden Treffer zum 1:1 tatsächlich noch einnetzte. "Wann schießt man schon als Verteidiger mal in der letzten Minute ein Tor?", sagt er heute noch ungläubig. Damit sicherte er dem FC Bayern das Wiederholungsspiel gegen Atlético Madrid zwei Tage später - denn damals gab es noch kein Elfmeterschießen.

Hoeneß würdigt Schwarzenbeck - furiose Bayern fegen Atlético 4:0 weg

"Ohne sein unglaubliches Tor in der Verlängerung des ersten Spiels am Mittwoch wären wir ja gar nicht zum Sieg gekommen", sagt Uli Hoeneß im BR24Sport-Interview. So retteten sich die Bayern in ein weiteres Duell gegen die Madrilenen. Diesmal ließen die im Schnitt jüngeren Münchner ihre Muskeln spielen gegen die erfahreneren Madrilenen und siegten im Brüsseler Heysel-Stadion deutlich mit 4:0. "Die zwei Tore von mir und auch die von Gerd (Müller) waren ein Traum - alle vier", schwärmt Hoeneß auch noch Jahrzehnte danach.

Der Triumph von Brüssel war perfekt. Zum ersten Mal in seiner Geschichte gewinnt der FC Bayern München den Europapokal der Landesmeister, den Vorläufer der heutigen Champions League. Auch in den folgenden beiden Jahren 1975 und 1976 sollten sich die Bayern noch einmal Europas Krone sichern. Schwarzenbeck war wie Sepp Maier, Franz "Bulle" Roth, Beckenbauer, Müller, Hoeneß und Jupp Kapellmann in jedem Finalspiel dabei. "Des Kaisers Putzer" war einer der Hauptprotagonisten der ersten Hochphase des Münchner Großklubs.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport im Radio 15.05.2024 - 09:55 Uhr