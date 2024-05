BR24 Sport Bittere Klatsche: Hoffenheim vermasselt dem FC Bayern Platz zwei Stand: 18.05.2024 17:29 Uhr

Der FC Bayern hat im letzten Bundesliga-Spiel noch eine bittere Pleite kassiert. Gegen die TSG Hoffenheim verspielten die Münchner mit der 2:4-Niederlage sogar noch Platz zwei.

Von BR24Sport

Der FC Bayern München hatte mit Toren von Mathys Tel (4.) und Alphonso Davies (6.) fulminant begonnen. Doch die TSG Hoffenheim wollte sich nicht geschlagen geben und glich durch Maximilian Beier (8.) und Andrej Kramaric zum 2:2 aus. Platz zwei wackelte und die Münchner konnten nicht liefern. Stattdessen legte Kramaric zwei Treffer nach und machte den bitteren Dämpfer für den Rekordmeister perfekt. Damit zog der VfB mit einem 4:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach im Ligaendspurt noch an den Münchnern vorbei.

So lief das Spiel 1899 Hoffenheim gegen FC Bayern München - Aufstellungen, Torschützen und weitere Statistiken

Der FC Bayern wollte im letzten Bundesliga-Duell gegen Hoffenheim nichts anbrennen lassen. Schon in der ersten Spielminute hatte Mathys Tel die Führung auf dem Fuß, doch TSG-Keeper Oliver Baumann reagierte blitzschnell und konnte den ersten Treffer der Münchner noch verhindern. Nur drei Minuten später klingelte es dann doch im Hoffenheimer-Kasten. Thomas Müller hatte das Spielgerät volley in den Fünfmeterraum geschickt, der einlaufende Tel musste nur noch den Kopf hinhalten.

Nur zwei Minuten später erhöhte Alphonso Davies auf 2:0. Die Hoffenheimer zeigten sich keineswegs geschockt und nutzen einen Fehler von Manuel Neuer, der Upamecano im Sechzehner bedienen wollte. Dieser war allerdings vom Zuspiel überrascht und ließ sich das Spielgerät von Bebou abluchsen. Der legte am Fünfer quer auf Kramaric, der das Leder zwar verstolperte aber noch auf Beier ablegen konnte. Dieser platzierte die Kugel zum 2:1-Anschlusstreffer unter der Latte.

Pavlovic humpelt vom Platz

Die Verletzungsserie beim Rekordmeister riss auch am letzten Spieltag nicht ab. Youngster Aleksandar Pavlovic verletzte sich wohl erneut am bereits getappten Oberschenkel. Für den Mittelfeldspieler, der immerhin noch selbst den Platz verlassen konnte, war nach 34 Minuten Schluss. Für ihn kam der 19-Jährige Lovro Zvonarek, der bei seinem Startelf-Debüt gegen Wolfsburg getroffen hatte und ganz frisch mit einem Profivertrag bis 2027 ausgestattet wurde, ins Spiel.

Bayern war am Drücker, doch die Kugel wollte nicht zum 3:1 ins Tor. Ein durch Akpoguma noch abgefälschter Schuss von Müller ging haarscharf am linken Pfosten vorbei. Bei Hoffenheim ging kurz vor der Pause ein Abschluss von Kramaric direkt in die Arme von Neuer. Es blieb beim 2:1-Halbzeitstand.

Hoffenheim bleibt am Ball

Doch noch war für das Tuchel-Team nichts in trockenen Tüchern. Denn Kramaric traf in der 68. Minute zum mittlerweile verdienten Ausgleich. Mit einem Unentschieden wäre für die Münchner Platz zwei auch bei einem Stuttgarter Sieg dank des besseren Torverhältnisses noch sicher.

In der 80. Minute schlenzte dann Müller das mögliche 3:2 haarscharf über den Kasten. Besser machte es Kramaric (85.) der an Neuer vorbei auf 2:3 erhöhte und nur zwei Minuten später das 2:4 perfekt machte. Was für eine bittere Niederlage zum Abschied von Thomas Tuchel.

Aktueller Spieltag und Tabelle der Fußball-Bundesliga

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Blickpunkt Sport 19.05.2024 - 21:45 Uhr