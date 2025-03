BR24 Sport Bierhoff über Thomas Müller: "Kann geparkt bleiben beim FCB" Stand: 30.03.2025 23:32 Uhr

Der ehemalige DFB-Direktor Oliver Bierhoff findet: Bevor Thomas Müller ganz aufhört, soll der FC Bayern München den Rekordspieler geparkt halten. Doch auch ein Wechsel zu einem Verein im Ausland könnte für Müller eine gute Erfahrung werden.

Von BR24Sport

Die Medienberichte, laut denen das Bayern-Urgestein Thomas Müller keinen Vertrag mehr beim FC Bayern München bekommen soll, haben am Sonntag für viele Schlagzeilen und für Empörung gesorgt. Für viele ist der 35-Jährige nicht wegzudenken aus dem Verein. Auch der ehemalige DFB-Direktor Oliver Bierhoff hätte nichts dagegen, dass Müller weiter beim FCB gehalten wird. "Wenn er natürlich ganz aufhört, dann wäre das schon zu bedauern, dann würde ich sagen: Dann kannst du auch nochmal geparkt bleiben bei Bayern München", sagte Bierhoff am Sonntag bei "Blickpunkt Sport". Für ihn ist Müller eine "Identifikationsfigur für den Verein".

Bierhoff hat Müller zwölf Jahre lang bei der Nationalmannschaft begleitet - er kennt den Rekordspieler auch abseits des Rasens, kennt seine Entwicklung als Spieler und Mensch: "Er ist sehr gereift und man hat auch gerade in den letzten Jahren gesehen, dass er sich viele Gedanken um das Gesamte macht und sich mit seiner Erfahrung gegenüber der Mannschaft auch einbringt".

Thomas Müller ins Ausland? "Wäre schöne Erfahrung für ihn"

Bei den Bayern spielt der Ur-Münchner in dieser Saison unter Trainer Vincent Kompany nur noch eine Nebenrolle. Auch gegen St. Pauli war er erst kurz vor Schluss eingewechselt worden. Müller stand in dieser Saison in 23 Ligaeinsätzen nur achtmal in der Startelf. "Ich weiß auch nicht, ob er selber noch damit zufrieden ist", sagte Bierhoff deshalb.

"Er ist ja schon jemand, der sehr ehrgeizig ist, der hohe Ansprüche hat und da muss man natürlich sehen, wie man als Verein auch gut damit umgeht." Was für viele nicht vorstellbar ist - Thomas Müller bei einem anderen Verein als beim FC Bayern München - sieht Bierhoff als möglichen Weg: "Wenn er jetzt auch noch sportlich so gut da ist, dass er auch noch mal einen guten Sprung zu einem Verein im Ausland bekommen kann und nochmal eine andere Erfahrung machen kann, dann wäre das auch okay und für ihn auch eine schöne Erfahrung."

Vertrag läuft am 30. Juni aus

Am Sonntag hatten erst Bild und dann der kicker gemeldet, dass der 35-Jährige ab Sommer keinen neuen Vertrag als Spieler beim deutschen Fußball-Rekordmeister mehr erhalten wird.

Rekordspieler Müller sei die Entscheidung des FC Bayern bereits vor zwei Wochen in einem Gespräch mit Sportvorstand Max Eberl mitgeteilt worden, so der kicker am Sonntag. Der Weltmeister von 2014 hätte dem Vernehmen nach gerne noch eine Saison angehängt. Allerdings möchten die Münchner den Routinier künftig in anderer Funktion einbinden.

Der Vertrag von Müller läuft am 30. Juni aus. Er hatte seine Zukunft zuletzt immer offen gelassen.

Quelle: Blickpunkt Sport 30.03.2025 - 21:45 Uhr