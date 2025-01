BR24 Sport Biathlet Nawrath freut sich auf Olympiapark: "Coole Aktion" Stand: 20.01.2025 11:37 Uhr

Im Herbst starten die Biathleten in München in die Saison. Beim "Loop One"-Festival laufen die Athleten um den Olympiasee und schießen über das Wasser. Philipp Nawrath ist Fan von dem neuen Format, wie er bei "Blickpunkt Sport" sagt.

Von Mona Marko

Am Wochenende feuerten Tausende Fans beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding Philipp Nawrath, Franziska Preuß und Co. an. Die Fanmassen trugen die weltbesten Athleten über die Loipe und fieberten am Schießstand mit. Diese Biathlon-Begeisterung soll nächste Saison auch in die Stadt in Oberbayern kommen.

Bevor es im Februar 2026 für das Saisonhighlight, die Olympischen Winterspiele, nach Antholz in Italien geht, kommen die Biathleten nämlich nach München. Am 19. Oktober 2025 ist der Biathlon-Zirkus damit erstmals zum Saisonauftakt in München zu Gast.

Erst in den vergangenen Wochen wurden die Pläne der Öffentlichkeit präsentiert. "Loop One"-Festival heißt das Show-Event. Die Idee: Biathlon in urbanem Setting, auch dort sollen sich ja Fans tummeln. Ein Biathlon-Wettkampf - aber in Sommeredition, mitten in München. Gelaufen wird im Olympiapark auf Rollern, geschossen wird über den Olympiasee. Auch 2026 und 2027 soll die Saison der Biathleten in München eingeläutet werden.

Nawrath freut sich auf Biathlon in München

"Eine sehr coole Aktion", findet der Allgäuer Biathlet Philipp Nawrath. Das sagte er am Sonntag bei "Blickpunkt Sport" im BR Fernsehen. "Dass man den Schritt zu den Zuschauern macht, dass man in die Öffentlichkeit geht, wo mehr Leute da sind und die das mal sehen können und nicht weit in die Alpen rausfahren müssen."

Biathlon-Fans, aber auch Neulinge und Menschen, die nichts mit dem Sport am Hut haben, sollen durch das Event begeistert werden. Menschen, die im Winter Reisen auf sich nehmen müssten, um bei Weltcups dabei zu sein, sollen Biathlon in der Stadt erleben.

In Ruhpolding hinter den Erwartungen zurückgeblieben

Abgesehen von neuen Menschen, die sich so für seinen Sport begeistern können, freut sich Nawrath auch aus sportlicher Sicht auf das neue Format. Ich bin generell Fan von "kurzen und knackigen" Wettkämpfen. 60 Frauen und 60 Männer sollen bei einem "Super-Sprint" antreten, die Laufrunde soll etwa 1,7 Kilometer lang sein. Weltcup-Punkte gibt es keine.

Doch bevor es im Sommer auf die Skiroller geht, haben die Biathleten noch einige Rennen auf Schnee vor sich. Nawrath jagt die zweite Podestplatzierung der Saison. Bisher gelang es ihm nur beim Sprint in Kontiolahti beim Weltcup-Auftakt auf das Treppchen zu laufen.

Beim Weltcup in Ruhpolding lief es für Nawrath bei den Einzelrennen auch nicht nach Plan. Zwar feierte er mit Justus Strelow, Danilo Riethmüller und Johannes Kühn Rang drei in der Staffel, in den Einzelrennen aber blieb der Allgäuer hinter den Erwartungen zurück: Elfter im Massenstart, 22. über die 20 Kilometer.

Über seine Leistung sagte der 31-Jährige: "Ich habe die Erwartungshaltung an mich selber hochgeschraubt gegenüber dem Wahnsinns-Publikum, das da auch vor Ort ist und was sehen will. Ich habe das dann aber leider nicht umsetzen können."

Quelle: BR24Sport 20.01.2025 - 18:30 Uhr