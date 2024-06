BR24 Sport Basketball: Würzburg Baskets verlieren "MVP" Otis Livingston II Stand: 06.06.2024 13:54 Uhr

Nach der besten Saison der Vereinsgeschichte muss sich Basketball-Bundesligist Würzburg Baskets von seinem Topspieler verabschieden. Spielmacher Otis Livingston II wird den Klub ebenso verlassen, wie zwei weitere Profis.

Überraschend kommt die Meldung nicht: Otis Livingston II, Spielmacher von Play-off-Halbfinalist Würzburg Baskets, wird die Unterfranken verlassen und in der kommenden Saison eine neue Herausforderung suchen. Der zum "wertvollsten Spieler" der abgelaufenen BBL-Hauptrunde gekürte Guard hat zahlreiche sehr lukrative Angebote aus dem In- und Ausland vorliegen, heißt es in einer Mitteilung des Basketball-Bundesligisten.

Erst eine Knieverletzung stoppte den "MVP"

Für wen der 27-Jährige, der in der BBL auch schon für Crailsheim und Bayreuth spielte, in der kommenden Spielzeit auflaufen wird, ist noch nicht bekannt. Nach einer Fabelsaison, in der er zum "MVP" und auch zum besten Offensivspieler der Liga gewählt wurde, ist der nächste Schritt zu einem europäischen Klub nur logisch.

Der Spielmacher führte die Unterfranken mit 20,5 Punkten, 5,5 Assists und 1,7 Steals pro Partie sowie einer 45-prozentigen Dreierquote zur bis dato erfolgreichsten Saison der Klubgeschichte. In Spiel eins des Play-off-Viertelfinales gegen Titelverteidiger ratiopharm Ulm sorgte er in der Schlussphase mit zehn Punkten in Folge für die Entscheidung, ehe er mit einer Knieverletzung für den Rest der Play-offs ausfiel.

Collin Welp wechselt zur BG Göttingen

Neben Livingston II werden nach Klubangaben auch Collin Welp und Isaiah Washington Würzburg verlassen. Washington stand in 33 der 34 Hauptrundenspiele in der Startformation und war mit 12,5 Zählern pro Partie der drittbeste Scorer der Baskets. Collin Welp, Sohn des deutschen Basketball-Europameisters von 1993, Chris Welp, wechselt nach zwei Spielzeiten in Würzburg zu Ligakonkurrent BG Göttingen.

