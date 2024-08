BR24 Sport Barca, PSG, Benfica: Die CL-Gegner des FC Bayern unter der Lupe Stand: 30.08.2024 09:13 Uhr

Mit den Top-Klubs FC Barcelona, Paris Saint-Germain und Benfica Lissabon warten auf den FC Bayern München in der Champions League harte Duelle. Gegen insgesamt acht Klubs müssen Harry Kane, Thomas Müller und Co. in der Ligaphase ran. Eine Übersicht.

Von Mona Marko

Auf Instagram sagte Thomas Müller, er freue sich auf die Champions-League-Spiele und darauf, seinen "alten Freund" Hansi Flick wieder zutreffen. Nur darf man zumindest anzweifeln, dass die Aussage in Gänze stimmt. Immerhin erwartet den FC Bayern in der Ligaphase nicht nur Flicks Klub FC Barcelona, sondern auch das Starensemble von Paris Saint-Germain. Zwei harte Nüsse, die der Verein zu knacken hat, will er am 31. Mai 2025 in der Münchner Arena ein "Finale dahoam 2.0" möglich machen.

Wer sind die Gegner, auf die das Team von Vincent Kompany ab dem 17. September trifft? Eine Übersicht:

FC Barcelona unter Hansi Flick

Beim Duell gegen den FC Barcelona treffen die Münchner gleich auf einen alten Bekannten. Der frühere Triple-Coach Hansi Flick wird in der ersten Phase mit seinen Katalanen seinen alten Club empfangen. Das letzte Mal, als Flick bei einem Duell zwischen dem FCB und Barca an der Seitenlinie stand, fegten die Münchner die Katalanen mit 8:2 vom Feld. Doch damals war Flick Bayern-Trainer und die Münchner gewannen in jenem Jahr (2020) das Triple.

Was die Mannschaften gemeinsam haben: Weder die Bayern noch die Katalanen holten sich vergangene Saison einen Titel. Barca musste sich Real Madrid geschlagen geben. In der Königsklasse hingegen erreichte das Team rund um Robert Lewandowski das erste Mal seit 2020 das Viertelfinale. Dort war dann gegen den FC Arsenal Schluss. In der Gruppenphase unterlagen sie den Bayern zwei Mal: Beim Hinspiel gingen die Münchner mit 2:0 vom Platz, beim Rückspiel in Barcelona war es sogar ein 3:0-Sieg.

Paris Saint-Germain - ohne Kylian Mbappé

Eine etwas bessere Saison hatte das Starensemble von Paris Saint-Germain. Die Mannschaft rund um Kylian Mbappé wurde französischer Meister und erreichte in der Champions League immerhin das Halbfinale, wo sie Borussia Dortmund unterlagen. Diese Saison jedoch dürfte eine Sache die Franzosen etwas harmloser auftreten lassen: Weltstar Mbappé spielt neuerdings bei Real Madrid. Der Franzose war Topscorer der Mannschaft. Doch mit Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani und Fabián Ruiz sind die Franzosen immer noch sehr gut aufgestellt.

Benfica Lissabon - zuletzt kein großes Hindernis

Die Statistik zeigt: Der FCB hat Benfica Lissabon im Griff. Die letzten drei Partien gegen die Portugiesen gingen immer sehr deutlich für die Münchner aus: 5:1 in der Champions-League-Gruppenphase 2018, 4:0 und 5:2 bei den Duellen im Jahr 2021.

"Rising Star" Aston Villa schnuppert wieder königliche Luft

Der FC Bayern und der FC Aston Villa sind schon einmal in einem historischen Champions-League-Spiel aufeinandergetroffen: im Finale 1982. Damals holten sich die Briten sensationell die Trophäe. Doch während der FCB weiter in der internationalen Créme de la Créme des Fußballs blieb, hatte der FC Aston Villa mit extremen Auf und Abs zu kämpfen. Für den Verein aus Birmingham ist es die erste CL-Teilnahme seit 1983.

In den vergangenen Jahren arbeitete sich Villa allmählich wieder nach oben. Am Ende der Premier-League-Saison 2023/24 reihte sich die Mannschaft dann auf Rang vier ein. Im Vergleich zu den vorhergehenden Saisonen ist das ein beachtliches Ergebnis für den Fußball-Klub aus Birmingham.

Auf Schalke gegen Schachtar Donezk

Die Partie gegen Schachtar Donezk wird der FC Bayern auf Schalke spielen. Aufgrund des russischen Angriffskrieges kann der ukrainische Serienmeister seine Spiele nicht daheim austragen. In dieser Saison finden Donezks Heimpartien in Gelsenkirchen statt.

Bei den letzten beiden und einzigen Aufeinandertreffen der Vereine in der Champions-League-Gruppenphase 2015 haben die Münchner einmal klar gewonnen (7:0), einmal trennten sich Schachtar und Bayern unentschieden.

Dauerteilnehmer Dinamo Zagreb: Dabei sein ist alles?

Zweimal trafen die Bayern in diesem Jahrhundert schon auf den GNK Dinamo Zagreb. 2015 gewannen sie das Heimspiel mit 5:0, auswärts rangen sie den Kroaten dann ein 2:0 ab. In der heimischen Liga hingegen ist Zagreb seit fünf Saisonen ungeschlagen. International blieb der große Durchbruch aber noch aus. Die Kroaten scheinen zwar eine Dauerkarte in der Champions League zu haben, doch über die Gruppenphase hinaus haben sie es noch nie geschafft.

Feyenoord Rotterdam ohne Klopp-Nachfolger Arne Slot

Er zählt zu den drei niederländischen Top-Klubs: Feyenoord Rotterdam will jetzt auch in der Königsklasse durchstarten. Nach drei erfolgreichen Spielzeiten unter Arne Slot (Nachfolger von Jürgen Klopp beim FC Liverpool) wird der Däne Brian Priske nun versuchen, Feyenoord wieder an die niederländische Spitze zu führen. Nach dem Meistertitel in der Saison 2022/23 war Rotterdam in der vergangenen Spielzeit nur knapp an einem weiteren Sieg vorbeigeschrammt.

2001 standen sich der niederländische Verein und die Münchner das letzte Mal in einer Champions-League-Partie gegenüber. Das Hinspiel bei Feyenoord ging noch mit einem Unentschieden aus, beim Heimspiel der Münchner gelang ein 3:1-Sieg.

Der Underdog Bratislava - David gegen Goliath?

Der Kader des slowakischen Rekordmeisters SK Slovan Bratislava ist gerade mal 21,35 Millionen Euro wert. Zum Vergleich: Beim FC Bayern München sind es 947,14 Millionen Euro. Mit den Slowaken treffen also regelrechte Underdogs auf den FCB. Schon allein, dass die Mannschaft von Trainer Vladimir Weiss es mit seinem preiswerten Kader in die Königsklasse geschafft hat, ist eine große Leistung.

Quelle: BR24Sport 29.08.2024 - 18:30 Uhr