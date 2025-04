Turniersieg in München Aus der Krise in die Lederhose - Zverev begeistert Stand: 20.04.2025 20:16 Uhr

Tennis-Ass Alexander Zverev holte sich den Sieg beim ATP-Turnier in München, eine Lederhose und den zweiten Platz in der Weltrangliste - gerade rechtzeitig vor Madrid, Rom und den French Open in Paris.

Von Mona Marko

Ein Geburtstagsgeschenk nach dem anderen gab es am Sonntag für Deutschlands besten Tennisspieler Alexander Zverev. In der bayerischen Frühlingssonne kam das Geburtstagskind voll auf seine Kosten: Erst holte sich Zverev mit dem Sieg beim ATP-Turnier in München seinen ersten Titel in diesem Jahr, dann feierte ihn das Publikum mit einem "Happy Birthday"-Ständchen. Mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder musste er ein Selfie machen, von den Veranstaltern gab es ein Auto und eine Lederhose.

Und so schlüpfte der 28-Jährige auf dem Center Court und vor den Zuschauern in die Lederne hinein, aus den Krisenmonaten hinaus - und zurück auf den zweiten Platz der Weltrangliste. "Ich werde jetzt erst mal den Geburtstag genießen und dass ich ein Turnier gewonnen habe", sagte der Hamburger nach der Partie bei Sky.

Zverev. "Ein paar schwere Monate für uns"

Für Zverev könnte der Sieg in München nach zuletzt enttäuschenden Wochen die erhoffte Trendwende auslösen. Nach der Niederlage im Endspiel der Australian Open gegen den Weltranglistenersten Jannik Sinner, nach den vielen Tränen, die in Melbourne flossen, war er bei den folgenden sechs Turnierteilnahmen nicht über das Viertelfinale hinausgekommen.

"Es waren ein paar schwere Monate für uns, deswegen ist es immer schön, so einen Pokal mit nach Hause zu nehmen", blickte Zverev auf die vergangenen Wochen und Monate zurück, während Vater Alexander Senior die lange vermissten Momente mit dem Handy festhielt.

Wendepunkt im Viertelfinale von München gegen Griekspoor

In München setzte sich Zverev Runde für Runde gegen seine Kontrahenten durch. Im Viertelfinale bezwang er in drei umkämpften Sätzen Tallon Griekspoor aus den Niederlanden - eine Art Wendepunkt: "Ich habe viele solche Matches verloren in den letzten paar Monaten. Ich hoffe, das war so ein bisschen so das Match, wo meine Saison und meine Form sich ändern", sagte der Hamburger danach. Das Semifinale gewann er gegen Fabian Marozsan aus Ungarn mit 7:6 (7:3), 6:3.

Und auch im Endspiel am Ostersonntag zeigte sich der 28-Jährige souverän: Gegen US-Shootingstar Ben Shelton, der sich folgenschwere Fehler erlaubte, setzte sich Zverev klar mit 6:2, 6:4 durch. "Ich glaube, wir müssen nicht mehr über die letzten Wochen reden. Ich bin unfassbar glücklich über den Titel und das Level, das ich gespielt habe", sagte der deutsche Tennisstar nach seinem Triumph. Es ist nach 2017 und 2018 Zverevs dritter Erfolg bei dem Turnier - damit konnte Zverev mit dem Rekordgewinner Philipp Kohlschreiber (Augsburg) gleichziehen.

Für Zverev stehen nun Madrid, Rom und Paris auf dem Programm

Zverev reist nun weiter zu den beiden Masters-Turnieren in Madrid und Rom - danach folgen die French Open in Paris (ab 25. Mai). Im Vorjahr hat er in Rom gewonnen und in Paris das Finale gegen Carlos Alcaraz in fünf Sätze verloren. Er hat also in der Weltrangliste jede Menge Punkte zu verteidigen. Die 500 Punkte, die er durch die Aufwertung des Münchner Turniers erhält, kommen da gelegen. Mit den Big Points auf dem Konto, der Lederhose im Koffer und dem neuen Selbstvertrauen kann der 28-Jährige zuversichtlich auf die kommenden Wochen blicken.

Quelle: Blickpunkt Sport 20.04.2025 - 21:45 Uhr