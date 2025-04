ATP-Turnier München Alexander Zverev holt sich Geburtstagstitel Stand: 20.04.2025 15:19 Uhr

Tennisspieler Alexander Zverev hat das Tennis-Turnier in München gewonnen, für ihn ist es der erste Titel in diesem Jahr - und das an seinem 28. Geburtstag.

Alexander Zverev hat sich just an seinem 28. Geburtstag seinen ersten Turniersieg in diesem Jahr geholt. Im Finale der BMW Open in München besiegte er bei Frühlingstemperaturen und Sonnenschein den US-Amerikaner Ben Shelton mit souveränen 6:2, 6:4. Es ist nach 2017 und 2018 der dritte Erfolg bei dem Sandplatz-Turnier für Zverev - damit zog der Hamburger mit dem Rekordchampion Philipp Kohlschreiber gleich.

Müller und Söder auf der Tribüne

Zverev zeigte seine souveränste Leistung der Turnierwoche in München, dominierte den 15. der Weltrangliste von Beginn an, musste aber auch nicht an seine Grenzen gehen. Der 22 Jahre alte Shelton leistete sich auch unter dem Druck seines sehr konzentrierten Kontrahenten zu viele Fehler, um diesen ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Bereits nach 71 Minuten nutzte Zverev vor den Augen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und Fußball-Weltmeister Thomas Müller seinen ersten Matchball.

Zverev fühlte sich wohl in München

Schon in den vergangenen Tagen hatte Zverev die Stimmung in München sichtlich genossen. Von Fans wurde er bejubelt, er nahm sich extra viel Zeit für Autogramme und Selfies mit Zuschauern. Nach etlichen Pleitewochen und viel Frust dürfte der Triumph vor heimischem Publikum gut tun. "Ich habe mich generell wohl auf dem Platz gefühlt", resümierte Zverev schon nach dem Halbfinale am Samstag, in dem Zverev Abian Marozsan aus Ungarn mit 7:6 (7:3), 6:3 schlug.

Zverev hatte nach dem Finale der Australian Open zu Jahresbeginn sechs enttäuschende Turniere gespielt, ihm gelang nun auf die Trendwende auf dem Weg zu den French Open.

Quelle: Blickpunkt Sport 20.04.2025 - 21:45 Uhr