BR24 Sport Augsburgs Abwehrmonster lassen auch gegen Wolfsburg nichts zu Stand: 15.03.2025 17:35 Uhr

Die Null steht weiter beim FC Augsburg - und langsam aber sicher robben sich die Schwaben immer näher an die Europapokalplätze in der Fußball-Bundesliga heran. Gegen den formstarken VfL Wolfsburg geht die beeindruckende FCA-Serie weiter.

Von Wolfram Porr

So langsam wird's unheimlich: Im sechsten Spiel in Folge blieb der FC Augsburg auch gegen den VfL Wolfsburg ohne Gegentor. Im Jubiläumsspiel von Kapitän Jeffrey Gouweleeuw, der sein 250. Bundesligaspiel machte und damit nun niederländischer Rekordspieler der Fußball-Bundesliga ist, siegte die Mannschaft von Trainer Jess Thorup 1:0 (0:0). Für den Siegtreffer der "Abwehrmonster", die nun seit 613 Minuten ohne Gegentor sind, sorgte Phillip Tietz in der 53. Minute.

Traum von Europa lebt beim FC Augsburg

Sechsmal zu null, davon drei Partien gewonnen - der FCA ist eine der Mannschaften der Stunde und liegt in der Tabelle nur noch zwei Punkte hinter den Europa-League-Plätzen. Es darf also geträumt werden in Augsburg.

Dabei begann das Duell mit Ralph Hasenhüttls "Wölfen" sehr zäh, was sich an den Expected-Goals-Werten beider Teams in der ersten Halbzeit ablesen lässt. Der FCA kam auf eine 0,1, der VfL auf eine 0,18.

Grabara verhindert Fast-Eigentor

Nach durchaus druckvollem Beginn der Gäste, dominierte bei beiden Kontrahenten bereits nach gut acht Minuten ausschließlich das Defensivdenken. Ohne Absicherung agierte keiner nach vorne, wodurch keinerlei Überzahlsituationen entstanden und beide starken Abwehrreihen wenig Mühe hatten, den Gegner entscheidend vom Kasten fernzuhalten.

Für die einzige halbwegs gefährliche Szene der ersten Hälfte sorgte Wolfsburgs Denis Vavro, der nach einer Hereingabe von Elvis Rexhbeçaj den Ball unglücklich Richtung eigenes Tor abfälschte. VfL-Keeper Kamil Grabara verhindert aber mit einem starken Reflex den Rückstand für seine Farben.

Tietz verwertet die beste Torchance des Spiels

Nach dem Wechsel zunächst das gleiche Bild, ehe Cedric Zesiger einen langen Ball aus der eigenen Hälfte nach vorne schlug. Einen Stellungsfehler von Vavro nutzte Tietz, der plötzlich alleine vor dem VfL-Tor stand und die Kugel nur noch einschieben musste - 1:0 (53.).

Die Fuggerstädter fuhren nun ihr Pressing hoch und verteidigen ihre Führung sehr souverän. Von den Gästen ging nur bei Standards Gefahr aus. Nach einer Ecke köpfte Kevin Wimmer auf die Latte - allerdings wurde der wieder sehr sichere Finn Dahmen im Kasten der Augsburger behindert. Die Szene wurde abgepfiffen.

Quelle: Heute im Stadion 15.03.2025 - 15:05 Uhr