BR24 Sport Aufstieg verpasst: Würzburger Kickers scheitern im Elfmeterdrama

Der Traum von der Rückkehr in die 3. Liga ist für die Würzburger Kickers geplatzt. Im Relegationsrückspiel unterlagen die Unterfranken bei Hannover 96 II mit 6:8 nach Elfmeterschießen und müssen nun einen neuen Anlauf in der Regionalliga nehmen.

Von Wolfram Porr

Das Relegationsrückspiel war definitiv nichts für schwache Nerven! Und es hat nicht sollen sein für die Würzburger Kickers. Die Unterfranken unterlagen nach einem dramatischen Spiel mit Verlängerung und Elfmeterschießen Hannover 96 II, dem Meister der Regionalliga Nord, und müssen den Niedersachsen den letzten freien Platz in der 3. Liga überlassen.

In einem ausgeglichenen Duell agierten beide Mannschaften mit offenem Visier und ohne großes taktisches Geplänkel mit dem glücklicheren Ende für die Niedersachsen. Mit Saliou Sané verschoss ausgerechnet ein gebürtiger Hannoveraner den entscheidenden Elfer für die Kickers.

Würzburg fand in der Hannoveraner Arena besser in die Partie rein und erspielte sich bereits in den Anfangsminuten eine ganze Reihe an guten Torchancen. Maximilian Zaiser (7.) und Saliou Sané (13.) hätten mit ein bisschen Glück für die Würzburger Führung sorgen können.

Ezeh bringt Hannover in Führung - Kickers im Pfostenpech

Danach kippte die Partie etwas zugunsten der Gastgeber. Der Meister der Regionalliga Nord war nun deutlich aktiver, ging früh ins Pressing und belohnte sich daraufhin mit dem Führungstreffer durch Brooklyn Ezeh – ein Sonntagsschuss von der Strafraumgrenze in den Winkel – unhaltbar für Kickers-Keeper Vincent Friedsam (22.).

Damit war das Hinspielergebnis egalisiert. Alles also wieder offen. Die Kickers merkten, dass sie nun wieder aktiver werden mussten und hatten kurz vor dem Halbzeitpfiff nochmal eine gute Phase und kamen fast zum Ausgleich: Ivan Franjic zirkelte einen Freistoß aus halblinker Position in den Strafraum, der Ball flog an Freund und Feind vorbei an den Pfosten (45.) Viel Pech für die Kickers.

Zwei Elfmeter - Moll kann alles klar machen

Nach dem Wechsel verflachte die Partie zunächst etwas, bis die Kickers in der 74. Minute einen Foulelfmeter zugesprochen bekamen: Sané verwandelte sicher – die Kickers waren nun wieder auf Kurs 3. Liga. Allerdings währte die Freude nicht allzu lange: In der 85. Minute zeigte Schiedsrichter Florian Exner wieder auf den Punkt – aber diesmal auf der anderen Seite: Eric Uhlmann traf für 96 (85.) zum 2:1.

In der 90. Minute hatte dann Würzburgs Pascal Moll den vermeintlichen Treffer zum Aufstieg auf dem Fuß, scheiterte aber alleine vor Torwart Leo Weinkauf am Keeper.

Dramatische Verlängerung - Entscheidung im Elfmeterschießen

Das bedeutete Verlängerung. Beide Teams suchten weiter die Entscheidung, wollten sich nicht aufs Elfmeterschießen verlassen. Franjic prüfte Weinkauf noch einmal mit einem Fernschuss (98.). Doch der Treffer gelang den 96ern: Hayate Matsuda setzte sich im Strafraum durch und traf aus spitzem Winkel zum 3:1. Doch die Kickers gaben sich nicht geschlagen und kamen - mit etwas Glück - nochmal zurück. In der 112. Minute gab es erneut Elfmeter für die Kickers - Franjic verwandelte sicher.

Im Elferschießen trafen dann alle Hannoveraner sicher - nur Sané vergab seinen Strastoß.

