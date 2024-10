BR24 Sport Alexis Claude-Maurice: FC Augsburg hat wieder einen "Goalgetter" Stand: 29.10.2024 06:18 Uhr

Beim 2:1-Überraschungssieg gegen Dortmund ist Alexis Claude-Maurice der Mann des Tages. Der Neuzugang findet sich immer besser ins Spiel des FCA. Über einen Spieler, der einst als großes Talent galt und nun wieder zu alter Stärke finden will.

Von Victor List

Eigentlich wollte sich Jess Thorup vor dem Pokalspiel gegen Schalke 04 nicht in die Karten schauen lassen, doch zwei Personalien verriet er dann doch. Finn Dahmen wird das Tor des FC Augsburg hüten und Alexis Claude-Maurice wird von Beginn an auflaufen. Wie schon am Samstag, als er beim 2:1-Sieg gegen Dortmund mit einem Doppelpack zum Matchwinner wurde. "Ja, er spielt von Anfang an", sagte Thorup und führte weiter aus: "Ich muss verhindern, dass sein Lauf unterbrochen wird."

Doppelpacker Claude-Maurice gibt sich bescheiden

Schon am Samstag gab es viel Lob für den Franzosen, der vor der Saison ablösefrei nach Augsburg gewechselt war. "Er hat sich das erarbeitet über die letzten Wochen, er ist reingekommen, macht Scorer und trifft. Heute hat man gesehen, was der Junge draufhat. Er macht zwei sehr schöne Tore", freute sich Teamkollege Keven Schlotterbeck im Sportschau-Interview. Claude-Maurice selbst, der nun bei drei Treffer und einer Vorlage in drei Spielen steht, gab sich bescheiden: "Zwei Tore sind super für mich, aber der Sieg für uns ist viel wichtiger."

Wichtige, aber auch schöne Tore hatte der 26-Jährige erzielt. Beim 1:1 zog er aus fast 30 Metern ab und versenkte den Ball unten links im Eck. "Ich habe mich extra nach Anspielstationen umgeschaut, aber niemanden gefunden. Also habe ich meine Chance genutzt", kommentierte der Franzose sein Tor.

Einst ein großes Talent in Frankreich

Seine Chance nutzen möchte Claude-Maurice in Augsburg auch in Bezug auf seine Karriere. Die war zuletzt etwas in Stocken geraten. Im Sommer lief sein Vertrag beim OGC Nizza aus, weshalb sich der FCA ablösefrei die Dienste des 26-Jährigen sichern konnte. Der Offensivmann wuchs östlich von Paris auf. Seine ersten Schritte im Fußball ging er beim US Torcy Val-Maubuée, ehe er in die Jugend des FC Lorient wechselte. Für den damaligen Zweitligisten gab er 2017 sein Profidebüt.

Nur zwei Jahre später war Claude-Maurice dem OGC Nizza 13 Millionen Euro wert. Der Franzose wechselte mit der Empfehlung von 18 Torbeteiligungen in 35 Spielen an die Côte d'Azur, wo sie nach vier Jahren in diesem Sommer keine Verwendung mehr für den ehemaligen U21-Nationalspieler hatten.

Augsburg hat wieder einen "Goalgetter"

Thorup ist froh, dass er solch einen kreativen Kopf in der Mannschaft hat, der nicht nur offensiv überzeugt. "Er hat auch viel für die Mannschaft gemacht gegen den Ball", lobte Thorup am Samstag. Für seine Teamkollegen war aber auch der Doppelpack von Bedeutung. "Es ist umso besser, dass wir so einen Goalgetter in unseren Reihen haben", freute sich Schlotterbeck. Elvis Rexhbecaj ergänzte scherzend: "Schöner Doppelpack, kann er schön zahlen."

Grund, einen auszugeben, hatte der neue Liebling der Augsburger am Samstag genug, nach dem Spiel kam er auch noch zu spät in die Kabine. "Der Trainer wollte schon anfangen zu sprechen, dann kam er rein und dann haben wir ihn nochmal bejubelt", berichtete Rexhbecaj. "Einen Doppelpack macht man ja nicht alle Tage."

Im Video: Jess Thorup nach dem 2:1-Sieg gegen Dortmund

