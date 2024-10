3. Liga Acht Tore in Ingolstadt: FCI gewinnt wilden Schlagabtausch Stand: 25.10.2024 23:09 Uhr

Nach drei Unentschieden in Folge hat der FC Ingolstadt in der 3. Liga gewonnen wieder gewonnen. Die Schanzer besiegten in einem wilden Schlagabtausch Borussia Dortmund II mit 5:3 (2:2).

Von BR24Sport

Der Freitagabend war ein torreicher in Bayern. Während knapp 100 Kilometer nördlich von Ingolstadt sich in Nürnberg ein Elf-Tore-Spektakel abspielte, kamen auch die Zuschauer der Schanzer auf ihre Kosten und sahen acht Tore. Das Team von Sabrina Wittmann besiegte in einem turbulenten Spiel die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund mit 5:3 (2:2).

Ingolstadt gewinnt nach 0:2-Rückstand

Dabei ging es denkbar schlecht los für den FCI. Nach 25 Minuten lagen die Hausherren nach Treffern von Rodney Elongo-Yombo (19.) und Charalampos Babis-Drakas (25.) mit 0:2 zurück, fanden aber die schnelle Antwort. Der erst 17-jährige Deniz Zeitler traf zum 1:2-Anschluss und vergab wenig später sogar die Chance zum Ausgleich. Der gelang dann Yannick Deichmann zum Pausenpfiff (45.).

Der Ex-Löwe sorgte im zweiten Durchgang auch für die 3:2-Führung (74.). Max Besuschkow, einst in Diensten von Jahn Regensburg, erhöhte nur fünf Minuten später auf 4:2 (79.). Zuvor hatten die Gäste zwei Top-Gelegenheiten zum Ausgleich vergeben. So reichte es für den BVB nur noch zum Anschluss durch Michael Eberwein (85.). David Kopacz besiegelte den Ingolstädter Heimsieg in der Schlussminute mit seinem Treffer zum 5:3-Enstand. Für den FCI ist es der erste Sieg nach drei Spielen.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Blickpunkt Sport 26.10.2024 - 17:15 Uhr