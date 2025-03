BR24 Sport 3:3 gegen Italien: "Schlagbar, wenn wir 10 % weniger machen" Stand: 24.03.2025 06:58 Uhr

Nach dem 3:3 gegen Italien im Nations League Viertelfinal-Rückspiel analysieren Bundestrainer Julian Nagelsmann und Kapitän Joshua Kimmich die Leistung der Deutschen Nationalmannschaft und ziehen Erkenntnisse für die Finalrunde und die kommende WM.

Von Karoline Kipper

"In der ersten Halbzeit wurden wir von den Deutschen weggefegt. Wir sind wieder aufgestanden und haben unsere Ehre durch Fußballspielen gerettet", schrieb die italienische "Gazzetta dello Sport" zum 3:3 (3:0) im Nations League Viertelfinal-Rückspiel in Dortmund. Während die Italiener aufstanden, ließ Deutschland nach.

"Ich habe mich sehr geärgert, weil es eine unfassbar gute erste Halbzeit war", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann, nachdem sein Team in der zweiten Halbzeit drei Gegentore kassiert hatte. Nach dem 2:1 Sieg in Mailand reichte das 3:3 der deutschen Elf, um sich für das "Final Four", das nun in München und Stuttgart stattfindet, zu qualifizieren.

3:3 gegen Italien erinnert an 4:4 gegen Schweden 2012

Es ist nicht das erste Mal, dass einer deutschen Nationalmannschaft so ein Spiel widerfährt. Vor fast 13 Jahren wurde aus einem 4:0 gegen Schweden in einem WM-Quali-Spiel noch ein 4:4. Damals hieß es in einem Magazin, die deutsche Mannschaft hätte nicht aus früheren Fehlern gelernt. Das sagt 2025 keiner und Bundestrainer Nagelsmann und Kapitän Joshua Kimmich erläuterten im Sportschau-Interview, was sie aus dem 3:3 gegen Italien "auch im Hinblick auf die WM" mitnehmen.

Kimmich: "Gesehen, zu was wir in der Lage sind."

Zur ersten Halbzeit, in der die DFB-Elf den flüssigsten, zielstrebigsten und aggressivsten Fußball der vergangenen Jahre spielte, sagte Kimmich: "Wir haben zumindest gesehen, zu was wir in der Lage sind." Allerdings hätte man auch gesehen, "Was passiert, wenn wir zehn Prozent weniger machen. Dann sind wir sehr anfällig. Dann sind wir schlagbar", so der Kapitän zur zweiten Hälfte.

In der 49. Minute führte ein missglückter Pass von Leroy Sané zu Kimmich zum 1:3 Anschlusstreffer. Ein entscheidender Moment für Nagelsmann: "In der zweiten Halbzeit haben wir den Gegner selber eingeladen." Insgesamt sei man verdient weitergekommen, so der Bundestrainer.

Im Video: Kimmich zum 3:3 gegen Italien

Nagelsmann: "Wenn es in der Halbzeit 3:0 steht, ist es nicht vorbei."

Der 37-Jährige nimmt drei Erkenntnisse mit. Im Hinblick auf das 2:1 im Hinspiel, "dass wir nach Rückständen zurückkommen können" zur ersten Halbzeit im Rückspiel: "dass wir gesehen haben, wie gut wir sein können." Und zu Hälfte zwei in Dortmund "dass wir aber auch wissen, wenn es in der Halbzeit 3:0 steht, dass es leider noch nicht vorbei ist."

Kimmich, der an allen fünf Toren Deutschlands gegen Italien direkt beteiligt war, machte deutlich, dass das Team noch nicht an seinem Ziel angekommen ist: "Wir müssen uns in jedem Länderspiel neu beweisen und nur wenn wir das über einen längeren Zeitraum auch schaffen, kann man sagen, dass wir wieder zur europäischen Spitze gehören."

Halbfinale in München gegen Portugal

Die nächste Chance, sich zu beweisen, hat die deutsche Nationalmannschaft am 4. Juni in München. Im Halbfinale in München trifft Nagelsmanns Elf auf Portugal. Das zweite Halbfinale steigt einen Tag später zwischen Spanien und Frankreich in Stuttgart. Das ausgegebene Ziel der DFB-Elf ist der Titel. Um den wird am 8. Juni in München gespielt.

Im Video: Bundestrainer Nagelsmann im Interview

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: BR24Sport im Radio 23.03.2025 - 20:45 Uhr