BR24 Sport 3. Liga: Wundertüten 1860 und Haching, Ambitionen in Ingolstadt Stand: 30.07.2024 16:17 Uhr

Zum Start der neuen Saison in der 3. Liga gibt es große Fragezeichen beim TSV 1860 München und der SpVgg Unterhaching. Der FC Ingolstadt hat große Ziele. BR24Sport schätzt die Chancen der bayerischen Drittligisten ein.

Von Victor List

Die 3. Liga ist zurück aus der Sommerpause und damit auch die bayerischen Vereine. Nach dem Aufstieg der Regensburger in die zweite Fußball-Bundesliga sind nur noch drei Vereine aus dem Freistaat vertreten. Die SpVgg Unterhaching geht in ihr zweites Jahr nach dem Aufstieg, beim TSV 1860 fand wieder einmal ein Umbruch statt. In Ingolstadt geben sie sich forsch. Die Chancen der bayerischen Drittligisten im BR24Sport-Check.

TSV 1860 mal wieder im Umbruch

Hinter dem Traditionsverein liegt ein unruhiger Sommer. Der Machtkampf zwischen Verein und Investor Hasan Ismaik eskalierte und ging vorerst zu Ungunsten des Jordaniers aus. Sportlich haben die Löwen den nächsten Umbruch hinter sich.

Zwanzig Spieler verließen den Verein, darunter langjährige Stammspieler wie Phillipp Steinhart (FC 08 Homburg) oder Leistungsträger wie Fynn Lakenmacher (SV Darmstadt 98), Michael Glück (VfB Stuttgart II, Mansour Ouro-Tagba (1. FC Köln/Jahn Regensburg) oder Joel Zwarts (VfL Osnabrück). Dafür fanden rund mehr als zwanzig Profis den Weg nach München-Giesing. Als Königstransfer darf sicher die Verpflichtung von Elversbergs Mittelfeldmann Thore Jacobsen bezeichnet werden. Ansonsten setzen die Löwen auf das Haching-Trio Patrick Hobsch, Raphael Schifferl und René Vollath.

Ganz eingespielt wirkt das Team von Trainer Argirios Giannikis noch nicht. Die letzten beiden Testspiele verloren die Löwen jeweils mit 0:2 gegen die Zweitligisten Kaiserslautern und Karlsruhe. Besonders die Offensive scheint zu kranken, gegen den österreichischen Erstligisten First Vienna FC kam man nicht über ein 0:0 hinaus. Zum Drittliga-Auftakt am Freitag wartet mit dem 1. FC Saarbrücken (19 Uhr/Liveticker im BR24Sport Livecenter) eine erste harte Prüfung.

Prognose: Dem TSV 1860 droht mal wieder eine unruhige Saison. Dafür sind die Abgänge zu schmerzhaft. Wollte man in den letzten Jahren immer um den Aufstieg mitspielen, kann nun das Ziel nur ein Mittelfeldplatz sein.

SpVgg Unterhaching droht harte Saison

Auch die SpVgg Unterhaching blickt mit einiger Ungewissheit auf die neue Spielzeit. Schließlich verlor man mit Mathias Fetsch (SC Freiburg II), Patrick Hobsch, Raphael Schifferl und René Vollath (alle TSV 1860) absolute Leistungsträger an die Konkurrenz. Der Kader ist - wie schon in der letzten Spielzeit - von jungen Talenten geprägt. Manuel Stiefler (36), Simon Skarlatidis (33) sowie Kapitän und Sportvorstand Markus Schwabl (33) sind die erfahrenen Stützen und sollen den jungen Spielern Halt geben. Durch die Abgänge von Hobsch (13 Tore), Fetsch (10) und Aaron Keller (9) verliert die Spielvereinigung 32 Tore. Neuzugang Luc Ihorst wird versuchen, diese zu ersetzen. Ob das klappt, ist fraglich.

Prognose: Das zweite Jahr in der neuen Liga ist bekanntlich das schwerste. Die Saison dürfte für die Münchner Vorstädter sicher nicht so entspannt verlaufen wie die letzte. Die Chancen auf den Klassenerhalt stehen aber dennoch gut.

Wittmanns große Ziele in Ingolstadt

Ziel des FC Ingolstadt ist wieder mal die Top drei der Liga - also der Aufstieg. In den vergangenen zwei Jahren verfehlte man diese Vorgabe mit Platz elf und Platz zehn deutlich. Die Trainer Rüdiger Rehm, Gino Capretti und Michael Köllner waren nicht erfolgreich bei den Donaustädtern. Im Saisonfinale übernahm deshalb Sabrina Wittmann und führt den FCI auch in der neuen Saison an. Sie ist damit die erste Cheftrainerin im deutschen Männer-Profi-Fußball. Mut machen den Fans die Auftritte im Saisonfinale unter Wittmann. In vier Spielen blieb das Team ungeschlagen und feierte den Gewinn des Landespokals.

Wie Unterhaching haben auch die Ingolstädter ihren Topscorer verloren. Jannik Mause, mit 18 Treffern Toptorschütze der letzten Saison, wechselte nach Kaiserslautern. Ihn ersetzen sollen der ehemalige Nürnberger Dennis Borkowski, der aus Dresden kommt, sowie Tim Heike, in der vergangenen Saison mit 21 Treffern Top-Torjäger von Aufsteiger Energie Cottbus in der Regionalliga Nordost.

Prognose: Wenn Wittmann ihre Ansätze aus dem Saisonfinale ausbauen kann, wird der FCI trotz großer Konkurrenz ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden können. Ein besseres Abschneiden als in den letzten beiden Jahren ist erwartbar.

BR24Sport überträgt 3. Liga live im Stream und BR Fernsehen

Wie in der vergangenen Saison zeigt BR24Sport wieder ausgewählte Spiele der 3. Liga im Stream und im BR Fernsehen. Den Anfang macht das Oberbayern-Duell zwischen der SpVgg Unterhaching und dem FC Ingolstadt (10.08. ab 14 Uhr). Auch das Gastspiel der Schanzer beim 1. FC Saarbrücken überträgt BR24Sport live. Fans des TSV 1860 München kommen Ende August auf ihre Kosten. Am vierten Spieltag steigt das Oberbayern-Derby im Ingolstädter Sportpark (31.08. ab 14 Uhr) und auch das Traditionsduell der Münchner Löwen gegen Dynamo Dresden (14.09., ab 14 Uhr) sehen Fans live bei BR24Sport.

Diese Spiele überträgt BR24Sport:

Quelle: BR24Sport im Radio 30.07.2024 - 15:54 Uhr