3. Liga Unterhaching verliert Kellerduell gegen Hannover Stand: 07.12.2024 16:08 Uhr

Die SpVgg Unterhaching hat am 17. Spieltag der 3. Liga eine empfindliche Heimniederlage hinnehmen müssen. Das Team unterlag im Kellerduell gegen Hannover 96 II und steckt weiter tief im Abstiegskampf.

Von Nicole Hornischer

Bei der SpVgg Unterhaching herrscht weiter Krisenstimmung: Nach der Trennung von Marc Unterberger kann auch Interimstrainer Sven Bender die Sieglosserie der Spielvereinigung nicht stoppen. Im "Sechs-Punkte"-Spiel gegen den Tabellennachbarn Hannover 96 II verloren die Münchner Vorstädter mit 1:2 und kassierten die erste Heimpleite der Saison. Mit 13 Punkten bleibt Unterhaching weiter Tabellenvorletzter und wartet nun seit 13 Spielen auf einen Sieg.

Mit einer kleinen Verspätung aufgrund einer Gedenkminute für einen verstorbenen Fan startete das Spiel. Zu Beginn legten die Hachinger gut los. In der 17. Minute zog Sebastian Maier aus 18 Metern ab, doch Hannovers Keeper Leon-Oumar Wechsel fischte mit einer tollen Flugeinlage den Ball aus der Luft. Zwei Minuten rettete Wechsel erneut Hannover vor einem Rückstand, als er mit einer starken Parade einen Schuss von Julian Kügel abwehrte. Danach wurde die Gäste stärker, kreierten aber nur wenige Torgefahr - richtig Zwingendes war nicht dabei. Mit einem 0:0 ging es in die Pause.

Doppelschlag für Hannover

Wie schon in der ersten Halbzeit war Unterhaching zu Beginn der zweiten Hälfte die aktivere Mannschaft, doch Hannover wurde zunehmend stärker. In der 64. Minute traf Robin Kalem zur Führung für die Gäste. Die bis zu diesem Zeitpunkt gut stehenden Hachinger-Defensive passte einen Moment nicht auf - und wurde prompt bestraft. Und keine drei Minuten später erzielte Kalem seinen zweiten Treffer. Cool hob der Hannoveraner den Ball über Hachings Keeper Heide.

Doch Haching steckte den Doppelschlag weg - in der 77. Minute gelang Kügel per Kopf der Anschlusstreffer. Schaff es das Team von Sven Bender das Spiel noch zu drehen? Schließlich waren die Hachinger bislang zuhause ungeschlagen. Die Hausherren drängten auf den Ausgleich. In der 85. Minute köpfte Viktor Zentrich knapp am Tor vorbei. Zuvor hatte Hannover die Chance, für die Vorentscheidung zu sorgen.

Quelle: Blickpunkt Sport 07.12.2024 - 17:15 Uhr