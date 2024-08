BR24 Sport 3. Liga: SpVgg Unterhaching startet mit Niederlage in die Saison Stand: 03.08.2024 18:26 Uhr

Die SpVgg Unterhaching ist mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Nach der Gelb-Roten Karte für Sebastian Maier kassierten die Münchner Vorstädter in Unterzahl gegen Borussia Dortmund II in der Schlussphase noch drei Treffer.

Von Margot Lamparter

Die Spielvereinigung Unterhaching ist mit einer Niederlage ins zweite Drittliga-Jahr gestartet. Nach dem Abgang von Stammtorhüter René Vollath zum Konkurrenten TSV 1860 München, setzte Trainer Marc Unterberger auf U17 Weltmeister Konstantin Heide. Der 18-Jährige konnte den Kasten im ersten Saisonspiel allerdings nicht sauber halten und musste drei Treffer einstecken.

Torlos in die Pause

Die ereignisarme erste Hälfte endete leistungsgerecht noch mit einem 0:0. Die Borussia hatte etwa eine halbe Stunde mehr vom Ball, fand gegen gut strukturierte Vorstädter aber nur selten Lücken. Nach einer kurzen Trinkpause wurde Unterhaching besser. Gefährlich wurden sie allerdings auch nur über einen Freistoß, den BVB-Tormann Marcel Lotka aber parieren konnte.

Gelb-Rot für Maier

In der Schlussphase wurde es dann immerhin noch spannend. Unterhachings Sebastian Maier kassierte die Gelb-Rote Karte und musste vom Platz. Kurz darauf durfte sich Franz Roggow das Leder nach einem Handspiel zurechtlegen. Doch statt ihm zog Michael Eberwein ab und hämmerte das Spielgerät rechts an die Latte. Die Münchner Vorstädter setzten jetzt alles daran, das Spiel in Unterzahl nicht zu verlieren. Doch Eberwein brachte den Ball überraschend im Kasten von Heide unter. Die Gastgeber führen nach 86 Minuten mit 1:0. Und nur drei Minuten später legte Torschütze Eberwein das 2:0 nach. Den Schlusspunkt setzte der in der 90. Minute eingewechselte Abdoulaye Kamara mit dem Treffer zum 3:0.

Quelle: BR24 im BR Fernsehen 03.08.2024 - 17:15 Uhr