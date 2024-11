3. Liga Ingolstadt demontiert Hannover 96 II Stand: 10.11.2024 15:32 Uhr

Bei angespannter Personalsituation macht Sabrina Wittmann aus der Not eine Tugend: Mit zahlreichen Youngsters gewinnt der FC Ingolstadt bei Hannover 96 II deutlich mit 4:0 und ist nun seit sieben Spielen ungeschlagen.

Von Raphael Weiss

Der FC Ingolstadt feiert bei Hannover 96 II einen äußerst überzeugenden Auswärtssieg. Mit 4:0 besiegte der FCI die Hausherren. Die Tore von Benjamin Kanuric (14.), Simon Lorenz (24.), Sebastian Grönning (40.) und dem 17-jährigen Deniz Zeitler (54.) sorgten für einen deutlichen Sieg. Die Personalsituation bei den Schanzern ist nach dieser Partie allerdings noch angespannter geworden.

Drei Tore aus Standards - Ingolstadt übertölpelt Hannover

Der FC Ingolstadt war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Das Schanzer drückte, waren schneller und aktiver. Es dauerte nicht lange, bis das erste Früchte trug. Der FCI erspielte sich in der Anfangsphase zahlreiche Chancen und nach 14 Minuten belohnte Benjamin Kanuric sich und seine Teamkollegen für den starken Spielbeginn: Nach einem Einwurf steckte Lukas Fröde den Ball durch. Kanuric verzögerte geschickt, ließ Wallner ins Leere grätschen und verwandelte unhaltbar zum 1:0 ins lange Eck (14.).

Zehn Minuten später war es erneut ein Einwurf, der zum Torerfolg führte: Felix Keidel warf den Ball mit viel Kraft an den Fünfmeterraum, wo ihn Lorenz gut behauptete und schließlich aus der Drehung ins Tor knallte (24.) Sebastian Grönning setzte schließlich den Schlusspunkt einer äußerst gelungenen Halbzeit. Es war wieder eine Standardsituation, der das 3:0 einleitete. Ein Freistoß der Ingolstädter blieb in der Mauer hängen. Fröde schaltete am schnellsten und brachte den Ball zu Grönning, der ihn über die Linie stocherte (40.).

FCI-Talent Zeitler kommt und trifft

Einziger Wermutstropfen der ersten Hälfte war die Verletzung von Leistungsträger Yannick Deichmann, der die angespannte Personalsituation beim FC Ingolstadt weiter verschärfen wird. Für den Routinier brachte Wittmann den 21-jährigen Max Plath.

Und auch die zweite Hälfte begann mit einer schlechten Nachricht für Wittmann. Max Besuschkow musste das Feld unter Schmerzen verlassen und die Trainerin des FCI brachte den 17-jährigen Deniz Zeitler. Der Youngster brauchte nicht lange, um sich im Spiel einzufinden. Fröde startete einen Konter mit einem langen Pass auf Zeitler. Der Teenager nahm den Ball an, trieb ihn nach vorne, behauptete ihn gegen den heranstürmenden Verteidiger und schob aus 15 Metern eiskalt zum 4:0 ein (55.).

"Jugend forscht" beim FC Ingolstadt

Wittmann nutzte die hohe Führung, um das durchaus erfolgreiche Projekt "Jugend forscht" an diesem Nachmittag weiter voranzutreiben. Mit Niclas Dühring (20), Berkay Öztürk (19) und Elias Decker (18) brachte sie drei weitere Talente. Ab der 70. Minute war kein Ü30-Spieler mehr für Ingolstadt auf dem Spielfeld, dafür sieben Spieler unter 22 Jahren. Ingolstadt hat nun seit sieben Spielen nicht mehr verloren und liegt in der Tabelle auf Rang sieben und somit in Schlagdistanz auf die Aufstiegsplätze.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Blickpunkt Sport 10.11.2024 - 21:45 Uhr