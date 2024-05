BR24 Sport 1. FC Nürnberg schafft Klassenerhalt aus eigener Kraft Stand: 11.05.2024 14:54 Uhr

Riesenerleichterung beim 1. FC Nürnberg: Der Club bleibt zweitklassig. Durch das 3:0 (1:0) gegen die SV Elversberg machte die Mannschaft, die zuletzt acht Zweitligaspiele ohne Sieg geblieben war, den Klassenerhalt aus eigener Kraft perfekt.

Von Wolfram Porr

Wieder haben sie es spannender gemacht, als sich das alle in Nürnberg gewünscht haben: Doch der FCN hat es am vorletzten Spieltag gepackt und ein weiteres Jahr in der 2. Fußball-Bundesliga gesichert. Nach acht Spielen ohne Sieg bezwang die Mannschaft von Trainer Cristian Fiel Aufsteiger SV Elversberg mit 3:0 (1:0). Felix Lohkemper (43.), Jan Gyamerah (52./Handelfmeter) und Can Uzun ((64.) erzielten die vielumjubelten Treffer und waren die gefeierten Helden im Max-Morlock-Stadion.

Keeper Claus bewahrt FCN mit einer Faust vor dem Rückstand

Der Club wirkte vor allem zu Beginn der Partie sehr griffig und entschlossen. Im Spiel nach vorne taten sich die Hausherren aufgrund von ungenauen Zuspielen aber schwer und erspielten sich lediglich kleinere Chancen. Von Elversberg war offensiv lange Zeit nichts zu sehen. Erst nach einer knappen halben Stunde wurden die Mannen von Horst Steffen mutiger und setzten sich auch mal im letzten Spielfelddrittel fest.

Einen gefährlichen Schuss von Jannik Rochelt lenkte FCN-Keeper Carl Klaus mit einer Faust gerade noch so um den Pfosten (30.). Eine Minute später musste Claus sogar ein Ball aus dem Netz fischen - Lucas Schnellbacher stand bei seinem Kopfballtor aber im Abseits - Glück für den Club!

Felix Lohkemper leitet Nichtabstiegs-Party ein

Wenige Minuten vor der Pause durften die Clubfans dann richtig jubeln: Can Uzun schickte Lohkemper mit einem fein getimten Steckpass auf die Reise, und der Stürmer traf aus elf Metern zur Führung. Den Spielern fiel durch den Treffer merklich eine große Last von den Schultern. Nach der Pause drängten sie auf die Entscheidung - und das mit Erfolg.

Zunächst verwandelte Gyamerah einen Handelfmeter sicher zum 2:0. Wenig später traf dann Can Uzun zum 3:0 - es war der 16. Saisontreffer für den Shootingstar der Saison, der wohl in die Bundesliga wechseln wird und wahrscheinlich sein letztes Heimspiel im Club-Trikot spielte.

Am Rande sei erwähnt, dass dem Club auch ein Unentschieden gereicht hätte, um den direkten Abstieg zu vermeiden. Der befreundete FC Schalke 04 leistete im Parallelspiel durch das 2:1 im Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock Schützenhilfe.

Aktueller Spieltag und Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga

