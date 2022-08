Bora-hansgrohe mit starkem Aufgebot Buchmann will bei Vuelta "vorn mitfahren" Stand: 12.08.2022 14:11 Uhr

Mit dem früheren Tour-Vierten Emanuel Buchmann (Ravensburg) und dem australischen Giro-Sieger Jai Hindley an der Spitze eines starken Aufgebots geht das deutsche Radsport-Team Bora-hansgrohe in die am Freitag (19.08.2022) kommender Woche in Utrecht/Niederlande beginnende Vuelta a Espana.

Buchmann (29), in diesem Jahr schon Giro-Siebter, hat die Chance, als erst dritter Deutscher bei allen drei großen Landesrundfahrten unter die Top-Ten zu fahren. "Ich hoffe, dass ich in guter Form an den Start gehe, und wenn es gut läuft, vorne mitfahren kann. Das an einem Ergebnis festzumachen, ist schwer" , sagte Buchmann nach der Bekanntgabe des Aufgebots.

Neben Hindley und Buchmann sind in der Mannschaft aus dem bayerischen Raubling auch der kolumbianische Meister Sergio Higuita, Zweiter bei der Tour de Suisse, und der Niederländer Wilco Kelderman, Tour-Fünfter 2021, Kandidaten auf eine Spitzenplatzierung im Gesamtklassement. Zweiter Deutscher im achtköpfigen Aufgebot ist Jonas Koch (Schwäbisch Hall).

Ohne Vinegaard, Roglic und Pogacar

"Wenn wir wieder jemanden haben, der um den Gesamtsieg mitfährt, kann es sein, dass ich als Siebter in der Gesamtwertung in die Helferrolle rutsche und diesen Platz aufgeben muss" , sagte Buchmann: "Vom Ergebnis her mache ich mir deshalb keinen großen Druck." Bei der Spanien-Rundfahrt, die er zweimal bestritt, war Platz zwölf (2018) Buchmanns bestes Ergebnis

Die schwere Vuelta, die mit einem Teamzeitfahren in den Niederlanden beginnt, führt über 21 Etappen - acht davon im Hochgebirge - und rund 3.300 Kilometer bis zum Ziel in Madrid am 11. September. Titelverteidiger ist der Slowene Primoz Roglic, der das Rennen zuletzt dreimal in Folge gewann. Der dänische Tour-Sieger Jonas Vingegaard (beide Jumbo-Visma) und der slowenische Tour-Zweite Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) fehlen.