17. Etappe der Vuelta Sprint-Ass Groves sammelt dritten Etappensieg ein Stand: 04.09.2024 18:09 Uhr

Der australische Sprintstar Kaden Groves hat am Mittwoch auf der 17. Etappe der Vuelta seinen dritten Tageserfolg eingefahren. Der Profi vom Team Alpecin-Deceuninck setzte sich auf den letzten 200 Metern des 141,5 km langen Teilstücks von Arnuero nach Santander knapp gegen Pavel Bittner (dsm–firmenich PostNL) und Vito Braet (Intermarché–Wanty) durch.

Ben O'Connor Decathlon–AG2R La Mondiale) bleibt Gesamtführender, sein Vorsprung auf Primož Roglič (Red Bull–Bora–Hansgrohe) beträgt weiterhin fünf Sekunden. nric Mas (Movistar Team) liegt 1:25 Minuten zurück, während Richard Carapaz (EF Education–EasyPost) 1:46 Minuten fehlen. Kaden Groves ist weiterhin im grünen Trikot, während Jay Vine im Bergtrikot verbleibt.

Vier Fahrer probieren Ausreißversuch

Auf der 17. Etappe der Vuelta formierte sich mit Jonas Gregaard (Lotto Dstny), Thibault Guernalec (Arkéa-B&B Hotels), Thomas Champion (Cofidis) und Xabier Isasa (Euskatel-Euskadi) früh eine Ausreißergruppe, die das Rennen fast bis zum Ziel anführte und bis zwei Kilometer vor dem Schluss auf den Sieg hoffte. Diese mutige Gruppe hielt den Großteil der Etappe ihre Führung und ließ das Hauptfeld lange Zeit auf Distanz.

Alpecin-Deceuninck bereitet Sprint perfekt vor

Doch wie erwartet, kam es kurz vor dem Ende zum Zusammenschluss des Feldes. Ab diesem Moment übernahm Alpecin-Deceuninck die volle Kontrolle und richtete alle Kräfte auf ihren Sprinter. Groves zeigte erneut seine Sprintstärke und sicherte sich mit einem kraftvollen Finish seinen dritten Etappensieg der diesjährigen Vuelta.

Am Donnerstag auf der 18. Etappe erfolgt der Start erfolgt in Vitoria-Gasteiz, und die Fahrer müssen sich über 179,3 hügelige Kilometer nach Maestu durchkämpfen. Die große Spanien-Rundfahrt endet am Sonntag in Madrid.