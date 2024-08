Spanien-Rundfahrt Roglic gewinnt seine zweite Etappe bei der Vuelta Stand: 24.08.2024 17:40 Uhr

Primoz Roglic vom Team Red Bull bora Hansgrohe hat nach der vierten auch die achte Etapepe der Spanien-Rundfahrt gewonnen.

Mit dem Sieg nach 159 Kilometern von Ubeda in das Bergdörfchen Cazorla verringerte Roglic seinen Rückstand auf den Gesamtführenden Ben O'Connor um 46 Sekunden.

Harte Etappe bei hohen Temperaturen

Auf der sechsten Etappe hatte der 34-jährige Slowene noch fast fünf Minuten sowie das Rote Trikot an den Ausreißer O'Connor verloren. Jetzt liegt Roglic 3.49 Minuten hinter dem Australier. Dritter in der Gesamtwertung ist Enric Mas Nicolau aus Spanien, der am Samstag Zweiter wurde.

Bei hohen Temperaturen im Süden Spaniens setzte Roglic dabei gut 2,5 km vor dem Ziel zu einer Aufholjagd an und vollendete seinen Versuch mit dem Etappenerfolg.

" Ich habe echt gelitten, es war echt hart ", sagte Roglic im Ziel, "aber ich habe die Gelegenheit ergriffen. Das war für mich der perfekte Anstieg am Ende. Ich hatte aber auch Glück. Heute hatte ich Spaß, morgen verliere ich womöglich wieder Zeit."

Spanien hofft vergeblich auf erste Erfolg

Lange sah es so aus, als könnte das Spitzentrio Oier Lazkano (Spanien/Movistar), Luca Vergallito (Italien/Alpecin-Deceuninck) und Harold Tejada (Kolumbien/Astana Qazastan) seinen Vorsprung aufs Peloton ins Ziel bringen. Doch am fünf Kilometer langen Schlussanstieg ging ihnen die Puste aus. Von hinten stürmten Roglic und Mas heran, der Spanien auf den ersten Heimsieg bei der diesjährigen Vuelta hoffen ließ. Vergeblich.

Die neunte Etappe am Sonntag könnte im Gesamtklassement für Verschiebungen an der Spitze sorgen. Auf dem Weg von Motril über 178,5 km nach Granada müssen die Fahrer drei Anstiege der Kategorie 1 bewältigen. Die Spanien-Rundfahrt endet am 8. September in Madrid.