14. Etappe bei der Vuelta Groves schlägt Van Aert im Sprint

Der slowenische Radstar Primoz Roglic hat seine Aufholjagd der letzten Tage vorerst nicht fortgesetzt. Der dreimalige Sieger kam am Samstag (31.08.24) auf der 14. Etappe der Vuelta bei der Massenankunft als 40. ins Ziel und hat weiterhin 1:21 Minuten Rückstand auf den führenden Australier Ben O'Connor. Dessen Landsmann Kaden Groves vom Team Alpecin-Deceuninck sicherte sich den Etappensieg.

Nach 200,5 km überquerte der 25-Jährige in Villablino mit einer Zeit von 4:21:34 Stunden wenige Zentimeter vor dem Belgier Wout van Aert vom Team Visma Lease a Bike die Ziellinie. Da die ersten 60 Fahrer auf der Bergetappe allesamt die gleiche Zeit verbuchten, konnte Roglic (Red Bull-Bora-hansgrohe) keinen Boden gutmachen.

Lipowitz weiter Gesamtsiebter

In dieser Gruppe positionierte sich auch Roglics junger deutscher Teamkollege Florian Lipowitz, der Ulmer belegte Rang 36 und liegt weiter auf dem siebten Gesamtrang. Bester Deutscher war Felix Engelhardt (Ulm) auf Rang 13. Am Sonntag steht für die Fahrer eine 143 km lange Etappe von Infiesto nach Valgrande-Pajares Cuitu Negru an. Die Spanien-Rundfahrt endet am 8. September in Madrid.