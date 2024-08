Nach Tour-Aus bei Vuelta dabei Roglic feiert Comeback bei Spanien-Rundfahrt Stand: 12.08.2024 18:58 Uhr

Radstar Primoz Roglic vom deutschen Rennstall Red Bull-Bora-hansgrohe startet nach seinem Tour-de-France-Aus bei der Spanien-Rundfahrt.

Der Slowene habe sich zuletzt zweieinhalb Wochen in einem Höhentrainingslager auf die Vuelta vorbereitet, teilte das Team am Montag (12.08.2024) mit. Die dritte Grand Tour des Jahres startet am Samstag (17.08.2024) in Portugals Hauptstadt Lissabon und endet am 8. September in Madrid.

Roglic musste in diesem Jahr bei der Tour nach einem Sturz aussteigen und somit seine Hoffnung auf den ersten Sieg beim größten Radrennen der Welt aufgeben. Bei der Vuelta, die Roglic (sicherte sich in diesem Jahr den Gesamterfolg beim Critérium du Dauphiné) schon dreimal gewonnen hat, gibt der 34-Jährige sein Comeback.

Zwei weitere Klassementfahrer und zwei Deutsche dabei

" Auch in die dritte Grand Tour des Jahres gehen wir mit großen Ambitionen ", sagte Sportdirektor Ralf Aldag. "Wir haben acht Fahrer nominiert, mit denen wir uns nicht verstecken, sondern offensiv um die Gesamtwertung kämpfen wollen." Allerdings müsse man "abwarten, inwieweit wir das schaffen können" . Für Roglic seien die Sturzverletzungen und die fünfwöchige Rennpause "nicht die ideale Vorbereitung" gewesen.

Zu dem Aufgebot von Red Bull-Bora-hansgrohe gehören außer Roglic auch der diesjährige Giro-Zweite Daniel Felipe Martínez aus Kolumbien sowie Alexander Wlassow aus Russland. Mit Nico Denz und Nachwuchshoffnung Florian Lipowitz stehen auch zwei deutsche Profis im Aufgebot.