79. Spanien-Rundfahrt Vuelta a España 2024 - Keine Runde für Sprinter Stand: 12.08.2024 14:23 Uhr

Bei der diesjährigen Vuelta a España könnten Fahrer aus der "zweiten Reihe" gute Chancen auf den Gesamtsieg haben. Der US-Amerikaner Sepp Kuss beispielsweise ist normalerweise Edelhelfer von Jonas Vingegaard, hat aber selbst herausragende Fähigkeiten. Die wichtigsten Informationen und Antworten zur drei Wochen langen dritten Grand Tour des Jahres.

Start in Lissabon

Die "La Vuelta Ciclista a España", kurz "Vuelta" oder "Vuelta a España", ist die dritte große Radrundfahrt des Jahres. Nach dem Giro d'Italia im Mai und der Tour de France im Juli wird die Spanien-Rundfahrt jeweils im Spätsommer ausgetragen. Start ist am 17. August in Portugals Hauptstadt Lissabon. Madrid, das Ziel, wird am 8. September nach 3.265 Rennkilometern erreicht.

21 Etappen, zwei Ruhetage

Die Rundfahrt besteht aus 21 Etappen mit zwei Ruhetagen. Allerdings dürfen sich die Fahrer erst nach dem neunten Tagesabschnitt am 4. September einen Tag erholen, die zweite Pause folgt eine Woche später.

Eröffnet wird die 79. Ausgabe der großen Spanienrunde mit einem Einzelzeitfahren über zwölf Kilometer in Lissabon. Danach folgen 20 Etappen, die eher kein Terrain für Sprinter sind. Denn bei nur einer Flachetappe und einem zweiten Einzelzeitfahren (Schlussabschnitt in Madrid) sind 18 Etappen mit hügeligem oder bergigem Streckenverlauf zu absolvieren.

Neun Etappen mit Schlussanstiegen

Neun der Etappen enden mit Schlussanstiegen: Höhepunkt der ersten Phase ist kurz vor dem Ruhetag die neunte Etappe mit drei Bergen der ersten Kategorie. Vor dem zweiten Ruhetag am 2. September wird mit dem Schlussanstieg auf 1847 Meter mt einem Anstieg der Ehrenkategorie das Dach der Vuelta erreicht.

Direkt nach dem zweiten Ruhetag warten auf der 16. Etappe 181 km mit zwei Bergen der ersten Schwierigkeitsstufe und erneut ein Schlussanstieg der Ehrenkategorie.

Am Ende wird es noch einmal richtig hart

Auch die beiden letzten Tagesabschnitte vor dem abschließenden Einzelzeitfahren in Madrid enden in der Höhe: Etappe 19 endet in 1491 m Meereshöhe.

Der Höhepunkt der große Spanienrunde ist der 20. Tagesabschnitt mit zwei Bergen der dritten Kategorie, zwei der zweiten und drei der ersten Kategorie - die Königsetappe wartet auf das Fahrerfeld am Ende der Vuelta.

22 Teams, 176 Starter

Startberechtigt sind die 18 Teams der UCI World Tour. Dazu werden vier ProTeams eingeladen, die jeweils acht Fahrer ins Rennen schicken. Doch bislang haben nur zwei der 22 Teams ihre Mannschaften komplett gemeldet: die baskische Mannschaft Euskaltel-Euskadi und Visma/Lease a Bike.

Und gerade die Letztgenannte dürfte stark auf den Vuelta-Sieg 2024 schauen. Denn mit dem US-Amerikaner Sepp Kuss ist der Vorjahressieger wieder mit dabei, ihm dürfte der Streckenverlauf sehr gut liegen. Zudem wird der Belgier Wout van Aert erstmals bei der Vuelta am Start stehen.

Wer sind die Favoriten der Vuelta?

Die Favoriten-Frage ist bei der Vuelta 2024 wohl so schwer wie lange nicht mehr zu beantworten. Dominator Tadej Pogacar wird nach seinen Siegen beim Giro und der Tour de France die dritte Grand Tour des Jahres auslassen. Auch der Tour-Zweite Jonas Vingegaard und der Paris-Olympiasieger Remco Evenepoel sind nicht dabei. Titelverteidiger Sepp Kuss rückt daher automatisch in den Fokus. Allerdings lief auch seine Saison nicht reibungslos. Wegen einer Corona-Infektion musste er auf die Tour de France verzichten. Bei der Vuelta a Burgos meldete sich der 29-Jährige mit einem Etappensieg und dem Gesamtsieg zurück.

Mit dabei ist auch Primoz Roglic, der Slowene konnte die Spanien-Rundfahrt bereits dreimal gewinnen. Die Frage ist aber wie gut sich der 34-Jährige von seinem schweren Sturz bei der Tour erholt hat.

Primoz Roglic vom Team Red Bull-Bora-hansgrohe

Welche deutschen Starter sind dabei?

Aus Deutschland stehen bislang nur Florian Lipowitz bei Red Bull-Bora-hansgrohe und Max Walscheid von Jayco Alula auf der Meldeliste.

Wie berichtet die Sportschau?

Sportschau.de ist bei allen Etappen im Live-Ticker dabei und berichtet aktuell von der letzten Grand Tour des Jahres. Dazu gibt es im Ergebnisbereich alle wichtigen Wertungen.

Die 21 Etappen der Vuelta 2024 Etappe/Datum Länge Charakter Start- und Zielort 1. Etappe - 17.08.2024 12 km Einzelzeitf. Lissabon - Oeiras 2. Etappe - 18.08.2024 194 km hügelig Cascais - Ourém 3. Etappe - 19.08.2024 191,5 km hügelig Lousa - Castelo Branco 4. Etappe - 20.08.2024 170,5 km bergig Plasencia - Pico Villuercas (Schlussanstieg 1. Kategorie) 5. Etappe - 21.08.2024 177 km flach Fuente del Maestre - Sevilla 6. Etappe - 22.08.2024 185,5 km bergig Jerez de la Frontera - Yunquera (Schlussanstieg 3. Kat.) 7. Etappe - 23.08.2024 180,5 km hügelig Archidona - Córdoba 8. Etappe - 24.08.2024 159 km mittel-bergig Úbeda - Cazorla (Schlussanstieg 3. Kat.) 9. Etappe - 25.08.2024 178,5 km bergig Motril - Granada Ruhetag - 26.08.2024 10. Etappe - 27.08.2024 160 km bergig Poteareas - Baiona 11. Etappe - 28.08.2024 166,5 km mittel-bergig Padrón - Padrón 12. Etappe - 29.08.2024 137,5 km hügelig Ourense Termal - Bergstation Manzaneda (Schlussanstieg 1. Kat.) 13. Etappe - 30.08.2024 176 km bergig Lugo - Puerto de Ancares (Schlussanstieg 1. Kat.) 14. Etappe - 31.08.2024 200,5 km mittel-bergig Villafranca del Bierzo - Villablino 15. Etappe - 01.09.2024 143 km bergig Infiesto - Cuitu Negru (Schlussanstieg Ehren-Kat.) Ruhetag - 02.09.2024 16. Etappe - 03.09.2024 181,5 km bergig Luanco - Lagos de Covadonga(Schlussanstieg Ehren-Kat.) 17. Etappe - 04.09.2024 141,5 km mittel-bergig Arnuero - Santander 18. Etappe - 05.09.2024 179,5 km mittel-bergig Vitoria-Gasteiz - Maestu 19. Etappe - 06.09.2024 173,5 km hügelig Logroño - Alto de Moncalvillo (Schlussanstieg 1. Kat.) 20. Etappe - 07.09.2024 172 km bergig Villarcayo - Picón Blanco ( zwei Schlussanstiege 1. Kat.) 21. Etappe - 08.09.2024 24,6 km EZF Madrid - Madrid