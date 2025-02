Pogacar vor Gesamtsieg UAE-Tour - Merlier gewinnt auch 6. Etappe Stand: 22.02.2025 14:34 Uhr

Tadej Pogacar geht bei der UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten als Gesamtführender in die letzte Etappe und steht vor seinem ersten Rundfahrtsieg des Jahres. Beim erneuten Sprintsieg des Belgiers Tim Merlier am Samstag nach 165 km am Abu Dhabi Breakwater kam der 26-Jährige mit dem Hauptfeld ins Ziel.

Pogacar nimmt 15 Sekunden Vorsprung auf den Briten Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) in die abschließende Etappe, die nach 176 km mit einer knackigen Bergankunft auf 1076 m Höhe auf dem Dschabal Hafit endet.

Philipsen Zweiter

Merlier (Soudal Quick-Step), der bereits am Vortag im Massensprint triumphiert hatte, setzte sich vor seinem Landsmann Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) durch. Jonathan Milan (Italien/Lidl-Trek), der ebenfalls zwei Etappen gewonnen hat, wurde Dritter. Einen starken vierten Platz ersprintete Max Walscheid (Neuwied/Jayco AlUla).

Der dreimalige Tour-de-France-Sieger Pogacar hatte auf der dritten Etappe seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Die Rundfahrt hatte der 26-Jährige bereits 2021 und 2022 gewonnen.