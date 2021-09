Vuelta-Sieger Roglic - dominant auf allen Ebenen

Pilgergewand nach Triumph

Bei der Siegerehrung holten den Slowenen indes die Eigenarten des Ortes wieder ein. Die Domkapelle spielte getragen auf. Und neben Uhren, Champagnerflaschen und anderen Präsenten der Sponsoren für die diversen Wertungen bekam er auch eine komplette Pilgerausrüstung mit Mantel, Hut und Stock überreicht.

Primoz Roglic im Pilgergewand

Die zog er sogar an, zur Freude der Bewohner und auch der Pilger, die sich auf dem Platz vor dem Kirchenbau versammelt hatten. Das passte dann irgendwie auch.

So eine Pilgerreise vollzieht sich schließlich ebenfalls in Etappen, wie eine Grand Tour im Straßenradsport. Und längs der Etappen durch Galizien am Wochenende konnte man auch immer wieder Pilgergruppen entdecken, die sich zusammenfügten wie Ausreißergruppen und Gruppetto im Tretsport auf der Straße.

Dominanz auf allen Ebenen

Bei diesem Tretsport stellte sich Roglic als der mit Abstand Beste heraus. Neben dem Gesamtsieg holte er vier Tagessiege, fein aufgeteilt auf die beiden Zeitfahren und zwei Bergetappen. Hinzu kamen vier zweite Plätze.