Die 13 Mal davor - wo der Start außerhalb Italiens war - waren San Marino, Belgien, Frankreich, Vatikanstadt, die Niederlande, Dänemark, Großbritannien und Israel die Austragungsorte der Grande Partenza. Die Rennställe stellt das vor logistische Herausforderungen.

"Im Grunde genommen haben wir zwei Rundfahrten. Ein Fahrzeugpark wird nach Ungarn geschickt, der andere nach Sizilien" , erzählte Giuseppe Martinelli, sportlicher Leiter von Astana, der als Fahrer und Betreuer neun der bislang 13 Auslandsstarts miterlebt hat, der Sportschau.

Schnell im Klettermodus

Nach zwei Flachetappen und einem kurzen Zeitfahren geht es nach dem mehr 1.000 km langen Transfer gleich die Serpentinen zum Vulkan Ätna hoch. Bora hansgrohe-Profi Emanuel Buchmann sieht darin kein großes Problem. "Wir fliegen ja mit dem Flugzeug hin" , sagte er vor dem Rennen. Dennoch, wer nicht schnell vom Flachlandmodus in Ungarn auf Klettermodus umstellt, könnte den Giro bereits hier verlieren.

Weitere Bergankünfte bieten die 9. Etappe zum Blockhaus und die 15. nach Cogne, bevor es nach dem zweiten Ruhetag in die entscheidende Phase der Rundfahrt geht. Höchstschwierigkeiten weisen die 16. Etappe unter anderem mit dem Mortirolo, die 17. nach Lavarone sowie die 20. zur Marmolada auf. Hier dürfte der Sieger gekürt werden. Beim abschließenden Zeitfahren in Verona reicht die Distanz von nur 17 Kilometern bestenfalls für kleinere Reparaturen im Gesamtklassement aus.

Perfektes Rennen für Kletterer

Wegen der insgesamt lediglich 26 Zeitfahrkilometer und der enormen Anzahl von Höhenmetern – knapp 51.000 – ist dieser Giro mehr noch als die früheren Editionen für reine Kletterer geeignet. Dazu zählen der Sieger von 2019, Richard Carapaz von Team Ineos Grenadiers, der letztjährige Dritte Simon Yates vom australischen Rennstall Bike Exchange, der einstige Giro-Bergkönig Mikel Landa von Bahrain Victorioius sowie der frühere Tour-Zweite Romain Bardet (DSM).