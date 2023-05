11. Etappe des Giro d'Italia Pascal Ackermann sprintet zum Giro-Etappensieg Stand: 17.05.2023 17:29 Uhr

Deutscher Etappensieg beim Giro d' Italia: Pascal Ackermann sicherte sich den Erfolg beim Massensprint auf der 11. Etappe. Es war ein Wimpernschlag-Finale. Um Millimeter geschlagen wurde der junge Jonathan Milan.

Das Finale war eine superspannende Angelegenheit für die Sprinter. Nachdem es auf der langen Zielgeraden durch einen Sturz im Feld zwei Kilometer vor dem Ziel zu einer übersichtlichen Spitzengruppe gekommen war, zog Mads Pedersen als erster den Sprint an.

Pedersen eröffnet, Ackermann vollendet

In seinem Windschatten schon sich Mark Cavendish vorbei, an dessen Hinterrad Pascal Ackermann klebte. Der 29-jährige Deutsche zog an Cavendish vorbei und sah schon wie der sichere Sieger aus. Auf der anderen Straßenseite schoss aber plötzlich noch der junge Italiener Jonathan Milan heran, dessen Antritt allerdings um Sekunden zu spät kam.

"Es ist ein absolut spezieller Sieg für mich", freute sich Ackermann im Ziel. "Ich war bei den letzten Sprints schon gut dabei, hatte aber nicht so die richtige Team-Unterstützung. Umso glücklicher bin ich, dass es heute geklappt hat", so Ackermann.

"Von jetzt an werde ich fliegen"

"Es war sehr nervös. Ich habe mich am Hinterrad von Mark Cavendish orientiert. Es war so eng. Ich bin einfach glücklich, dass ich zeigen konnte, dass ich noch da bin. Ich schaue jetzt von Tag zu Tag. Von jetzt an werde ich fliegen", sagte Ackermann. Der 22 Jahre alte Marius Mayrhofer zeigte erneut einen starken Sprint und fuhr auf Rang sieben.

Schlimme Stürze - Mitfavorit Hart scheidet aus

Etwa 70 Kilometer vor dem Ziel war das Rennen für den nächsten Favoriten auf den Gesamtsieg unfreiwillig beendet. Spitzenreiter Geraint Thomas stürzte, dadurch kam auch sein drittplatzierter Teamkollege Tao Geoghegan Hart zu Fall. Der Giro-Sieger von 2020 fiel hart auf seine linke Seite und wurde per Krankenwagen abtransportiert. Thomas liegt in der Gesamtwertung zwei Sekunden vor dem Slowenen Primoz Roglic. Lennard Kämna ist Sechster, 1:52 Minuten auf Thomas zurück.

Am Sonntag hatte bereits der zu dem Zeitpunkt Gesamtführende Remco Evenepoel das Rennen wegen eines positiven Coronatests verlassen. Am Mittwoch meldete sein Team Soudal-QuickStep vier weitere Fälle. Jan Hirt, Josef Cerny, Louis Vervaeke und Mattia Cattaneo wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Vom Team AG2R musste Andrea Vendrame mit Covid-19 aufgeben, vom Team Corratec Stefano Gandin. Insgesamt verließen bereits 15 Fahrer aufgrund von Covid-Erkrankungen den Giro.

Die 21 Etappen des Giro d'Italia 2023 Etappe/Datum Länge Start- und Zielort 1. Etappe - 06.05.2023 19,6 km Fossacesia - Ortona (Zeitfahren) 2. Etappe - 07.05.2023 201 km Teramo - San Salvo 3. Etappe - 08.05.2023 216 km Vasto - Melfi 4. Etappe - 09.05.2023 175 km Venosa - Lago Laceno 5. Etappe - 10.05.2023 171 km Atripalda - Salerno 6. Etappe - 11.05.2023 162 km Neapel - Neapel 7. Etappe - 12.05.2023 218 km Capua - Gran Sasso d'Italia (Bergankunft) 8. Etappe - 13.05.2023 207 km Terni - Fossombrone 9. Etappe - 14.05.2023 35 km Savignano sul Rubicone - Cesena (Zeitfahren) Ruhetag - 15.05.2023 10. Etappe - 16.05.2023 196 km Scandiano - Viareggio 11. Etappe - 17.05.2023 219 km Camaiore - Tortona 12. Etappe - 18.05.2023 179 km Bra - Rivoli 13. Etappe - 19.05.2023 207 km Borgofranco d'Ivrea - Crans Montana (Bergankunft) 14. Etappe - 20.05.2023 193 km Sierre - Cassano Magnago 15. Etappe - 21.05.2023 195 km Seregno - Bergamo Ruhetag - 22.05.2023 16. Etappe - 23.05.2023 203 km Sabbio Chiese - Monte Bondone (Bergankunft) 17. Etappe - 24.05.2023 195 km Pergine Valsugana - Caorle 18. Etappe - 25.05.2023 161 km Oderzo - Val di Zoldo (Bergankunft) 19. Etappe - 26.05.2023 183 km Longarone - Tre Cime Lavaredo (Bergankunft) 20. Etappe - 27.05.2023 18,6 km Tarvisio - Monte Lussari Tudorg (Zeitfahren) 21. Etappe - 28.05.2023 135 km Rom - Rom