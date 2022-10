110. Tour de France Tour 2023 - ein Zeitfahren und vier Bergankünfte Stand: 27.10.2022 19:18 Uhr

Die 110. Tour de France führt vom 1. bis 23. Juli 2023 über 3.404 Kilometer von Bilbao nach Paris. Vor allem die Bergspezialisten kommen auf ihre Kosten.

Die Strecke der 110. Tour de France beinhaltet nur ein kurzes Einzelzeitfahren über 22 Kilometer und insgesamt vier Bergankünfte als größte Schwierigkeiten für die Topstars um den dänischen Titelverteidiger Jonas Vingegaard.

Die Sprinter dürfen sich dieses Mal auf acht flache Zielankünfte freuen, darunter auch in Bordeaux und zum Abschluss traditionsgemäß auf den Champs-Élysées in Paris. Von den berühmten Anstiegen gehört der Col du Tourmalet dem Programm an, Alpe d'Huez oder der Mont Ventoux werden aber nicht angesteuert. Das geht aus der Streckenpräsentation von Tour-Chef Christian Prudhomme am Donnerstag (27.10.2022) im Palais de Congres in Paris hervor.

Tour führt über fünf Gebirge

Die Vorentscheidung dürfte am vorletzten Tag mit einer Bergetappe in den Vogesen fallen. Das dürfte beim zweimaligen Tour-Champion Tadej Pogacar gute Erinnerungen wecken, schließlich hatte der Slowene dort 2020 bei seinem ersten Tour-Triumph im letzten Zeitfahren das Gelbe Trikot seinem Landsmann Primoz Roglic abgeknöpft.

podcast Sportschau Tourfunk Das macht die Tour 2023 so besonders Die neue Strecke ist bekannt: viele Berge, kaum Zeitfahren. Was bedeutet das für die Favoriten? Wo lauern die Gefahren? Wir sprechen über die Tour de France der Männer und über die der Frauen.

Die vier Bergankünfte warten in Cauterets-Cambasque, dem Grand Colombier, in Saint-Gervais Mont Blanc und auf dem Puy de Dome. Gerade der letztgenannte Anstieg bildet ein Highlight am zweiten Sonntag (9. Juli). Der Vulkan im Zentralmassiv war zwischen 1952 und 1988 Schauplatz legendärer Tour-Schlachten. In den drei knallharten Wochen passiert das Peloton alle fünf Gebirgszüge des Landes.

Tour de Femmes startet am letzten Etappen-Tag

Der Grand Départ erfolgt am 1. Juli im spanischen Bilbao, wo ein Rundkurs auf die Fahrer wartet. Auch die zweite Etappe endet ebenfalls im Baskenland in San Sebastian, ehe es nach Frankreich geht. Am Tag der letzten Etappe startet in Clermont-Ferrand zum zweiten Mal nach der Rückkehr im Vorjahr die einwöchige Frauen-Tour, die acht Etappen mit insgesamt 956 km umfasst. Auch die Frauen müssen den Col du Tourmalet bezwingen.