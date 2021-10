Lisa Brennauer steht im Fokus

Wenn man über professionelle Vorbereitung oder Betreuung während einer Weltmeisterschaft spricht, geraten die Bahnradler also nicht gerade in den Verdacht, eine Führungsrolle übernehmen zu wollen. Umso erstaunlicher, dass die deutschen Pedaleure durchaus mit jeder Menge Hoffnung auf diverse Medaillen nach Nordfrankreich reisen werden.

Allen voran Lisa Brennauer rechnet sich so einiges aus. Keine drei Wochen nach ihrem vierten Platz bei der fulminanten Frauen-Premiere des Straßen-Klassikers Paris-Roubaix ist Brennauer zurück in der französischen Radsport-Hochburg - und verfolgt auf der Bahn dasselbe Ziel wie zuletzt auf der Straße.

Gold-Vierer in Tokio nicht in Original-Besetzung unterwegs

"Ich denke schon, dass wir auch bei der WM weit vorne landen können" , sagte Brennauer mit Blick auf die Mannschaftsverfolgung, "wir haben nicht den Druck es zu müssen, und das ist gut so." Der Vierer wird wegen der Schulterverletzung von Lisa Klein zwar nicht in der Gold-Besetzung von Tokio am Start stehen. Allerdings zählt das deutsche Quartett auch mit Nachwuchsfahrerin Laura Süßemilch zu den Sieganwärtern - das bewies es zuletzt bei der Fahrt zu EM-Gold in Grenchen/Schweiz.

Die Form stimmt auch knapp drei Monate nach dem Triumph von Tokio. So bedeutend wie der Erfolg von Tokio war der EM-Triumph dabei nicht. Auch der Gewinn des Regenbogentrikots würde das Erlebnis aus Japan kaum überbieten: 4:04,249 Minuten. Der damals aufgestellte Weltrekord war für Brennauer "das absolute Highlight einer langen Saison".

Hinze vermisst Silber-Wertschätzung

Enttäuscht - Emma Hinze

Die dreimalige Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze hat derweil die aus ihrer Sicht fehlende Wertschätzung nach dem Gewinn der Silbermedaille im Teamsprint bei den Olympischen Spielen in Tokio schwer enttäuscht. "Trotzdem Glückwunsch zu Silber" oder "wenigstens hast du eine Medaille", habe sie zu hören bekommen. Das vermittele ihr "halt ein total falsches Gefühl für eine Medaille. Ich finde das nicht fair und auch ein bisschen traurig, dass einem trotz des Gewinns einer olympischen Silbermedaille so ein Gefühl vermittelt wird", sagte Hinze.

Nach dem "blöden Beigeschmack" habe die 24-Jährige vor den Weltmeisterschaften aber den "Spaß am Training wiedergefunden. Ich hoffe, dass ich das aufrechterhalten kann", sagte Hinze. Sie habe jetzt "eine andere Einstellung als vor den Olympischen Spielen", sagte Hinze: "Da war alles sehr ernst und auch ein bisschen verbissen, weil ich das Gefühl hatte, dass sehr, sehr viele Menschen sehr viel erwarten von mir. Vielleicht muss man da einmal durch."

Friedrich-Start noch nicht sicher

Hinter dem Start von Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich stehen derweil noch Fragezeichen. Die 21-Jährige erzählte am Montag (18.10.2021) in einer Video-Pressekonferenz, sie sei nach den EM-Titelkämpfen in Grenchen eine Woche krank gewesen. Friedrich hatte im Vorjahr in Berlin zwei WM-Titel geholt und wäre am Mittwochabend in Roubaix direkt im Teamsprint gefordert. Dort gilt das Trio Friedrich, Emma Hinze und Pauline Grabosch als klarer Medaillenkandidat.