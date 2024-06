6. Etappe der Tour de Suisse Almeida und Yates holen nächsten Doppelsieg Stand: 14.06.2024 17:00 Uhr

Der Portugiese Joao Almeida und der Brite Adam Yates haben bei der Tour de Suisse erneut für einen Doppelsieg des UAE Team Emirates gesorgt.

Almeida entschied auf der sechsten Etappe am Freitag (14.06.2024) das Einzelzeitfahren vor dem Gesamtführenden Yates für sich. Bereits am Vortag hatte das Duo die ersten beiden Plätze belegt, auf der Bergetappe nach Cari gewann allerdings Yates vor Almeida.

Auch in der Gesamtführung dominieren beide weiterhin. Yates büßte zwar vier Sekunden ein, verteidigte aber sein Gelbes Trikot erfolgreich. Im Klassement hat er nun 27 Sekunden Vorsprung auf Almeida.

Etappe wegen Schneefalls verkürzt

Das Teilstück nach Blatten musste wegen Schneefalls auf 42 Kilometer verkürzt werden. Am Samstag erwartet das Feld eine Bergetappe über 118,1 Kilometer mit mehr als 3.000 Höhenmetern. Am Sonntag endet die Tour de Suisse im Kurort Villars-sur-Ollon.

Vorbereitung auf die Tour de France

Die Tour de Suisse ist neben der am vergangenen Sonntag mit dem Sieg von Bora-Profi Primoz Roglic zu Ende gegangenen Dauphiné das traditionelle Vorbereitungsrennen auf die Tour de France, die in diesem Jahr am 29. Juni in Florenz beginnt.