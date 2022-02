Leon Draisaitl: "Deutschland wird ein sehr gutes Turnier spielen"

Sportschau-Olympia-Podcast. . 20:37 Min. . Verfügbar bis 22.01.2033. ARD.

Er zählt zu den besten Eishockey-Spielern der Welt. Leon Draisaitl ist als erster deutscher Profi zum wertvollsten Spieler in der amerikanischen Profiliga NHL gewählt worden. Bei Olympia kann der "Kölsche Jung" die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft nicht unterstützen, was er sehr bedauert. Dennoch ist Draisaitl überzeugt, dass es auch ohne ihn was werden kann mit einer Medaille.

