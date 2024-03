Para Ski Alpin 22 Siege: Fast perfekte Saison für Paralympics-Siegerin Forster Stand: 25.03.2024 14:10 Uhr

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster hat die Saison dominiert und alle Weltcup-Wertungen gewonnen. Ausgerechnet im letzten Riesenslalom gewann aber jemand anderes.

Bei 22 Starts in diesem Winter hat Para-Ski-Fahrerin Anna-Lena Forster 22 Siege gefeiert. Am vergangenen Wochenende kamen für die Paralympics-Siegerin noch einmal drei hinzu. Im italienischen Sella Nevea siegte sie in zwei Riesenslaloms und einem Slalom.

Fünf Weltcup-Kugeln - und dann Fieber

"Was für eine Saison!" , schrieb die 28-Jährige auf Instagram. Forster gewann sowohl den Gesamt-Weltcup als auch die Disziplin-Wertungen in Abfahrt, Super G, Slalom und Riesenslalom in der sitzenden Klasse. Ein perfekter Winter mit 23 Siegen in 23 Saison-Rennen blieb der Deutschen aber verwehrt. Den letzten Slalom am Sonntag (24.02.2024) konnte die vierfache Paralympics-Siegerin und neunfache Weltmeisterin wegen eines Infektes und Fieber nicht bestreiten. Diesen gewann die Niederländerin Barbara van Bergen.

Drei Rennen in Italien abgesagt

Ein für Montag (25.03.2024) geplanter Super G wurde aus Witterungsgründen abgesagt. Zuvor waren bereits zwei Abfahrten wegen zu weichem Schnee und zu hoher Temperaturen abgesagt worden.

Auch Rieder und Glötzner aufs Podest

Vom deutschen Team fuhr auch Anna-Maria Rieder beim Weltcupfinale in der stehenden Klasse aufs Podest. Die 24-jährige Abfahrts-Weltmeisterin von 2023 wurde zweimal Zweite. Zudem stand der 20-jährige Christoph Glötzner bei den stehenden Männern mit Rang drei im Slalom zum zweiten Mal in seiner Karriere auf dem Podest.