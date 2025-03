Fünf Frauen, vier Männer, Team und Nachwuchs Lauter Paris-Champions - wer wird Para-Sportler des Jahres? Stand: 30.03.2025 07:51 Uhr

Fünf Frauen, vier Männer, fünf Teams und fünf Nachwuchsathleten sind für die Wahl der Para-Sportler des Jahres 2024 nominiert - im Fokus stehen die Goldmedaillen-Gewinner der Paralympics in Paris.

Die Vorauswahl hat ein neunköpfiges Expertengremium getroffen. Von Sonntag, 30. März bis Donnerstag, 3. April, 24 Uhr, ist die Abstimmung für die Wahl zum Para-Sportler des Jahres 2024 des Deutschen Behindertensportverbands unter www.teamdeutschland-paralympics.de/wahl möglich.

Die nominierten Athletinnen und Athleten

Para-Sportlerin:

Maike Hausberger (Radsport): Ob Bahn oder Straße - Maike Hausberger ist ein Tausendsassa. 2024 gewann sie bei den Paralympics in Paris Bronze im Zeitfahren auf der Bahn und dann sogar Gold im Zeitfahren auf der Straße. Fast hätte sie sogar noch mal das Podium erreicht, in der Bahn-Verfolgung gelang ihr der 4. Platz.

Natascha Hiltrop (Sportschießen): Die 32-Jährige gewann in Paris Gold im Dreistellungskampf und avancierte mit ihrer zweiten Goldmedaille und der insgesamt vierten Medaille bei ihren vierten Paralympischen Spielen zur erfolgreichsten deutschen Para-Sportschützin.

Sandra Mikolaschek (Tischtennis): Ihr überragendes Talent hat sie in diesem Jahr mehrfach bewiesen– Mikolaschek holte paralympisches Gold im Einzel. In ihrem Heimatverein TTV Wimmelburg startete sie ihre sportliche Laufbahn. 2013 wechselte sie ans Tischtennis-Internat nach Düsseldorf, spielt seitdem für die Borussia in der 1. Bundesliga und wurde mit dem Team achtmal in Folge deutsche Meisterin.

Tanja Scholz (Schwimmen): Mit ihrem größten Karriereerfolg erlöste Scholz die gesamte deutsche Mannschaft in Paris: Ihr Gold über 150 Meter Lagen war am vierten Wettkampftag der erste Triumph für die deutsche Para-Mannschaft in Paris. Die Elmshornerin gewann in der Startklasse SM4 in 2:51:31 Minuten.

Elena Semechin (Schwimmen): Sie ist zweifache Weltmeisterin, vierfache Europameisterin, mehrfache Weltrekordhalterin – und ebenfalls paralympische Goldmedaillen-Gewinnerin von Tokio und von Paris über 100 Meter Brust. Dazwischen lag ein Hirntumor mit Operation – ihr Comeback und der Kampf auf dem Weg zurück zu alter Stärke haben viele Menschen inspiriert.

Para-Sportler:

Taliso Engel (Schwimmen): Ihn kennen inzwischen auch die Fans der Tanzshow "Let's dance", aber im Wasser ist er noch wesentlich erfolgreicher: Taliso Engel begeisterte bei den Paralympics in Paris 2024 das Publikum mit Weltrekord und Gold: Nur 1:01,48 Minuten brauchte der sehbehinderte Athlet für die 100 Meter Brust.

Markus Rehm (Leichtathletik): Auf ihm lastete so viel Druck wie auf keinem anderen deutschen Athleten in Paris - denn von Rehm erwartet das breite Publikum einfach nichts anderes als Titel. Doch der Leverkusener ist bei den Paralympics seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat Gold geholt - der Prothesenspringer gewann mit einer Siegesweite von 8,13 Meter. Damit holte er bei seinen sechsten Paralympics das vierte Gold in Folge.

Maurice Schmidt (Rollstuhlfechten): So einen Flow hat man nur ganz selten auf so hohem Niveau im Sport: Rollstuhl-Fechter Schmidt lag im Finalkampf von Paris mit dem Säbel bei Halbzeit mit 7:8 gegen den Top-Favoriten Briten Piers Gilliver in Rückstand - und legte dann einen atemberaubenden 8:0-Lauf auf die Planche. Mit 15:8 sicherte er dem deutschen Team damit kurz vor Mitternacht eine Sensations-Goldmedaille und jubelte anschließend: "Ich weiß nicht, was passiert ist, es lief einfach alles perfekt. Es hat jede Aktion geklappt. Was ich geplant habe, hat funktioniert ."

Josia Topf (Schwimmen): Bronze, Silber und Gold - hat er sich geholt... Der überragende Para-Schwimmer ist nicht nur wegen seiner drei Medaillen zu einem der großen Stars bei den Paralympics in Paris geworden. Er begeisterte auch sonst mit seinem Auftreten und seinem Engagement: Topf kämpft gegen die Regelung, dass Athleten wie er, denen die Arme fehlen, mit dem Kopf anschlagen müssen - denn das birgt logischerweise gesundheitliche Risiken.

Die Nominierten im Para-Team:

Dressursport-Équipe

Rudern-Doppelzweier (Hermine Krumbein & Jan Helmich)

Tischtennis-Doppel (Stephanie Grebe & Juliane Wolf)

Tischtennis-Doppel (Valentin Baus & Thomas Schmidtberger)

Rollstuhlbasketball Herren

Die Nominierten bei den Para-Nachwuchssportlern:

Gina Böttcher (Schwimmen)

Nele Moos (Leichtathletik)

Hermine Krumbein (Rudern)

Maurice Schmidt (Rollstuhlfechten)

Lennart Sass (Judo)

Beucher: "Faszinierende Paralympics"

Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbands, erinnert sich vor der Ehrung gerne an die Tage in der französischen Hauptstadt: "Der Glanz der Paralympics wirkt immer noch nach. Die Begeisterung war riesig, die Wettkampfstätten teils im Herzen von Paris und voller Fans, die Leistungen faszinierend – allen voran die Paralympics-Siege und insgesamt 49 Medaillenerfolge, doch auch die 63 Platzierungen auf den Rängen vier bis acht."

ARD präsentiert die Wahl

Die ARD präsentiert die Nominierten der Wahl in den kommenden Tagen sowohl digital auf Sportschau.de als auch im Mittagsmagazin. Die Gewinner werden am Samstag, 12. April 2025, bei einem Festakt vor rund 300 geladenen Gästen erstmals in Bonn ausgezeichnet.