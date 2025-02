Para Ski Alpin Monoskifahrerin Forster verpasst nächsten Sieg in Bardonecchia Stand: 26.02.2025 16:49 Uhr

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster hat ihren Sieg im Super-G beim Weltcup in Bardonecchia nicht wiederholen können. Auch für Anna-Maria Rieder und Alexander Rauen lief der Wettkampf nicht wie erhofft.

Die viermalige Paralympicssiegerin Forster belegte in der sitzenden Klasse am Mittwoch (26.02.2025) Platz zwei hinter der Spanierin Audrey Pascual Seco. Allerdings betrug ihr Rückstand im Ziel bereits mehr als sechs Sekunden.

Neben Forster und Pascual Seco war auch Barbara van Bergen am Start, die Niederländerin konnte ihren Lauf aber nicht ins Ziel bringen. Am Vortag hatte Forster den ersten Super-G in Italien noch vor ihren beiden Konkurrentinnen gewonnen.

Die Paradedisziplin der 29-Jährigen ist der Slalom. Vor wenigen Wochen hatte sie bei der WM in Maribor nach einer Aufholjagd ihren vierten Titel in Folge gewonnen. Forster ist seit 2019 im WM-Slalom ungeschlagen.

Rieder und Rauen am Podest vorbei

Anna-Maria Rieder hatte sich in Maribor in der stehenden Klasse ihre siebte WM-Medaille gesichert. In Bardonecchia verpasste sie allerdings das Podest und wurde wie schon am Dienstag Vierte mit deutlichem Rückstand (+ 10,69 Sekunden) hinter Tagessiegerin Ebbe Aarsjoe aus Schweden. Aurelie Richard (Frankreich/+ 2,00) und Claure Petit (Niederlande/+ 6,44) landeten auf den Plätzen zwei und drei.

Auch Alexander Rauen verpasste den Sprung auf das Treppchen. In der sehbehinderten Klasse wurde er wie Rieder Vierter und lag im Ziel 14,74 Sekunden hinter Johannes Aigner. Der Österreicher gewann vor Hyacinthe Deleplace (Frankreich/+ 2,27) und Mingyu Hwang (Südkorea/+ 3,71). Im ersten Super-G-Rennen war Rauen noch vorzeitig ausgeschieden.