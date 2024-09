Leichtathletik bei den Paralympics Weitspringer Walser Sechster - Kugelstoßer Kappel greift nach Gold Stand: 02.09.2024 11:07 Uhr

Keine Überraschungs-Medaille im Weitspringen der Klasse T12: Andreas Walser fehlten nur 15 Zentimeter zu Bronze. Heute ist noch Niko Kappel im Einsatz.

Para-Weitspringer Marin Walser ist bei den Paralympics von Paris trotz Saisonbestweite an den Medaillen vorbeigesprungen. Der 28-jährige Augsburger wurde am Montagvormittag (02.09.2024) im Finale der Klasse T12 Sechster. Beim Sieg von Said Najafzade aus Aserbaidschan kam Walser auf 6,73 Meter. Damit verbesserte er seine Saisonbestweite um acht Zentimeter, blieb aber 23 Zentimeter unter seiner persönlichen Bestweite.

Walser fehlen nur 15 Zentimeter

Ärgerlich für den Deutschen: Zwischen dem sechsten Platz von Walser und den Medaillen lagen nur 15 Zentimeter. Der Argentinier Fernando Vazquez holte mit einer Weite von 6,88 Metern Bronze. Den Zweikampf um Gold entschied der Aserbaidschaner Said Najafzade mit einer Weite von 7,27 für sich. Der Paralympics-Dritte von 2021 verwies Doniyor Saliev aus Usbekistan (7,16 Meter) auf Rang zwei.

Kappel stößt ab 12.15 Uhr um Gold

Die großen deutschen Medaillenhoffnungen in der Vormittagssession der Paralympics liegen auf Niko Kappel. Der Kugelstoß-Weltmeister und -Paralympics-Sieger von 2016 kämpft ab 12.15 Uhr in der Klasse F41 um die Medaillen von Paris (im Livestream). Kappel geht mit einer Saisonbestweite von 15,07 Metern als klarer Favorit in den Wettkampf.



In der Abendsession haben die Sprinter Léon Schäfer (T63), Johanes Floors und Felix Streng (beide T64) gute Medaillenchancen.