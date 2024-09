Schwimmen bei den Paralympics Topf und Scholz souverän ins Freistil-Finale Stand: 06.09.2024 11:08 Uhr

Nach Josia Topf ist auch Tanja Scholz souverän ins Finale über 50 Meter Freistil eingezogen. Das Gold-Duo hat durchaus Chancen auf eine Medaille, Malte Braunschweig musste sich deutlich mehr strecken.

Josia Topf wird auch über die 50 Meter Freistil um eine Medaille schwimmen. Der 21-Jährige, der bei den Paralympics in Paris bereits einmal Gold und einmal Silber gewonnen hat, zog am Freitag (06.09.2024) souverän ins Finale ein. In seinem Halbfinale wurde Topf zwar "nur" Dritter.

Topf schwamm aber sehr kontrolliert und verzichtete auch auf den sonst bei ihm üblichen Anschlag mit dem Kopf. Seine Zeit von 49,11 Sekunden sollte er im Endlauf also noch steigern können.

Auch Scholz im Finale

Ebenfalls keine großen Probleme hatte Tanja Scholz, die kurz nach Topf ins Becken stieg. Die 40-Jährige, die über die 150 Meter Lagen paralympisches Gold geholt hatte, wurde in ihrer Klasse S4 Halbfinal-Dritte und qualifizierte sich damit für den Endlauf.

Braunschweig mit Mühe

Am etwas früheren Freitagmorgen war Malte Braunschweig als erster Deutscher ins Schwimm-Finale bei den Paralympics 2024 in Paris eingezogen. Der 24 Jahre alte Vize-Europameister musste sich in seinem Halbfinale über die 100 Meter Schmetterling jedoch schon sehr strecken, um unter die besten Acht zu kommen. Mit einer Zeit von 1:02,02 Minuten qualifizierte er sich gerade so als Achter für den Endlauf. Für eine Medaille wird sich Braunschweig erheblich steigern müssen.