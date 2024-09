Paralympics 2024 in Paris Schmidberger stürmt ins Tischtennis-Finale Stand: 05.09.2024 10:31 Uhr

Finale! Thomas Schmidberger steht zum dritten Mal in Folge im Tischtennis-Endspiel der Paralympics. Im Duell um Gold könnte es am Donnerstagabend (5.9.2024) zum Traumduell mit dem chinesischen Superstar Pan Fengfeng kommen.

Der sechsfache Paralympics-Silbermedaillengewinner Thomas Schmidberger spielt in Paris um Gold in der sitzenden Klasse MS3. Im Halbfinale am Donnerstagvormittag besiegte der Münchner Yuttajak Glinbancheun aus Thailand mit 3:0 (11:4, 11:8, 11:8).

Tischtennis-Finale am Abend - im Livestream

Das Finale findet noch am Donnerstagabend (18.00 Uhr) statt - und wird bei sportschau.de im Livestream zu sehen sein. Dann könnte es die Neuauflage der Paralympics-Endspiele von 2016 und 2021 zwischen Schmidberger und dem Chinesen Panfeng Feng geben. Feng spielt sein Halbfinale ab 11 Uhr.

Im Duell mit dem Weltranglistendritten Glinbancheun aus Thailand begann der Ranglisten-Zweite Schmidberger hochkonzentriert. Eine 4:1-Führung baute er auf 7:2 aus und nutzte beim 10:4 nach fünf Minuten gleich den ersten Satzball. Der zweite Durchgang war umkämpfter, immer wieder wechselte die Führung. Beim 8:8 konnte sich Schmidberger aber entscheidend absetzen und gewann 11:8.

Schmidberger braucht nur 17 Minuten

Auch im dritten Satz machte Schmidberger mit seinem aggressiven und schnellen Spiel die entscheidenden Punkte. Sein Kontrahent aus Thailand konnte erneut bis zum 8:8 mithalten. Dann entschied der Athlet von Borussia Düsseldorf mit drei Punkten in Folge den Satz. Nach 17 Minuten war der Finaleinzug sicher.

Für Schmidberger ist es die zweite Medaille bei den Spielen in Paris - im Doppel mit Valentin Baus holte der 32-Jährige am Samstag Silber. Gold ging an China - mit Feng und Ningning Cao. Es war das sechste Silber für Schmidberger bei paralympischen Spielen - am Donnerstagabend will er endlich Gold.